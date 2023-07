A vádlott még gyermekkorú volt, amikor 2009-től elkezdte rendszeresen molesztálni óvodáskorú féltestvérét. A fiú ekkor még a cselekményért nem volt büntethető. A 2016 és 2017 között, az akkor már fiatalkorú vádlott, a pannonhalmi házukban, kihasználva, hogy a családtagok már alszanak, akarata ellenére közösült húgával. 2018-ban a fiatal férfi a tizenhárom éves kislányt ismételten szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette. A gyermek a szüleire nem számíthatott, nem mondta el nekik a vele történteket. Nem mert segítséget kérni egészen 2021 januárjáig.

A Győri Törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és tizennegyedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés bűntette miatt 7 év fegyházbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Véglegesen eltiltották bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a férfi és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a férfi hosszú időn keresztül, gátlástalanul, erkölcsileg mélyen elítélendő bűncselekményeket követett el féltestvére sérelmére, ezért szigorúbb büntetést érdemel. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.