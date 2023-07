Rafai Zoltán rendőr alezredes és Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy a napokban a kisebb lélekszámú települések lakosaihoz látogattak el, akik a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területén élnek.

A program során a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdezni a szakemberektől, és meghallgatni azokat a fontos tanácsokat, amiket a hatékony bűnmegelőzéshez adtak. A rendőrök többek között a megelőző vagyonvédelem kiemelt jelentőségét hangsúlyozták, rámutatva, hogy még akkor is be kell zárni a kertkapukat és házajtókat, amikor otthon tartózkodnak, vagy csak rövid időre kimennek a hátsó kertbe. Ugyanez vonatkozik az autókra is: mindig zárják be az ajtókat és az ablakokat, még akkor is, ha csak pár percre hagyják magára a járművet. És soha ne hagyjanak benne látható helyen értéktárgyakat.

Forrás: Soproni Rendőrkapitányság

Az otthonunkban sincs biztonságban a "rejtekhelyekre" dugott készpénz, kivéve, ha azt egy rögzített és zárt széfben tároljuk. Nagyobb összeget mindenképpen jobb egy pénzintézetbe helyezni. Értékes tárgyainkról, ékszereikről érdemes fényképet készíteni és feljegyezni az azonosításukra szolgáló jellemzőket.

A szakemberek az internet veszélyeire is felhívták a figyelmet, hiszen az online visszaélések bárhol bekövetkezhetnek. Tanácsaik szerint: Soha ne kattintsunk olyan fizetési linkekre, amiket e-mailben, SMS-ben vagy más üzenetküldő alkalmazásban kaptunk. Amikor az interneten vásárolunk, mindig legyünk körültekintőek. Az áron alul kínált termékeket csak akkor vásároljuk meg, ha személyesen is megtekinthetjük őket. És ne felejtsük el azonnal törölni azokat a linkeket, amik "nyereményt" ígérnek. Ugyanígy, ne dőljünk be azoknak a telefonhívásoknak sem, amikben egy bank biztonsági szakembere segítséget ígér egy jogtalan tranzakció miatt. A közösségi médiában csak azokkal chateljünk, akiket személyesen is ismerünk.

A Soproni Rendőrkapitányság szakértőinek megfontolandó útmutatása mindannyiunknak, hogy vigyázzunk magunkra és értékeinkre, legyünk óvatosak az interneten!