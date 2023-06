– A hosszú hónapok óta tartó bezártság után gyermekek, fiatalok sokasága élvezi ismét a nyári szabadságot. Az érzés mindannyiunk számára ismerős, hiszen valamikor mi is átéltük ugyanezt. Ugyanakkor az is köztudott, hogy a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak.

A Győr-Moson- Sopron Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre:

Sok éves tapasztalatok mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetet szenvedők száma, és az évszak sajátosságaiból fakadóan sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik most elhagyták az iskolapadokat ősszel ugyanoda visszaülhetnének. Ahhoz, hogy ez így legyen, sok mindent kell tenni és tudni.

Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni.

A leggyakoribb tragédiaokozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban álló jármű takarásából való kilépés, és a kerékpározással összefüggő szabályszegő magatartás. Önmagában azonban az a körülmény, hogy egy gyermek meggondolatlan, szabályszegő, még nem szükségszerűen eredményezi sérülését, vagy komolyabb bajt.

Közös felelősségünk gondoskodni azok védelméről, akik ma még nem képesek úgy cselekedni, ahogyan azt elvárjuk, vagy szeretnénk.

Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogos közlekedés alapszabályait, mint például, hogy hol van elsőbbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni. Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja tartani ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos, hogy célszerű elengedni önállóan kerékpározni.

Felnőtt gépjárművezetőinket pedig arra kérjük, figyeljenek a gyalogos és kerékpározó „csemetékre”!

Tudjuk és látjuk, hogy egyre több a nyakában kulccsal „lődörgő” gyermek, aki – az említett veszélyeken túl – könnyen válhat különböző bűncselekmények áldozatává. Célszerű tehát elmondani: tartózkodjanak az ismeretlen felnőttek társaságától, ne kössenek ismeretségeket akkor sem, ha még oly színes programot is ajánlanak nekik.

A gyerekek elhelyezésére a legbiztosabb, a legkedvezőbb megoldás a táborozás. Ilyenkor gyakran a megszokottól eltérő tevékenységekkel is találkoznak. A tábor előtt mindenképpen figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira.

Fontos, hogy fürdőzéskor, vízi biciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a rendszabályokat.

Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentőmellényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából. Felhevült testtel soha ne ugorjanak be a vízbe, hiszen a vízi tragédiák nagy része az ilyenkor fellépő izomgörcs illetve szívelégtelenség miatt következik be.