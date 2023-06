Több bejelentés is érkezett a rendőrségre május 26-án reggel gépkocsifeltörésekről. Szinte egy helyen történtek a bűncselekmények Tatabányán. A tettesek nem válogattak, a kinézett járműveket kinyitották és átkutatták. Az elkövetők szerszámokat, készpénzt, szeszes italt, kozmetikumot és ruházatot loptak el. Két autót megpróbáltak beindítani is, de végül egyiket sem tudták elkötni. A rendőrök szinte egy időben fogtak el két gyanúsítottat, a harmadik társuk elszaladt. Ő sem örülhetett sokáig, alig két óra múlva már az ő kezén is bilincs kattant. A nyomozók a két 14 éves és a 18 éves elkövetőket kihallgatták, ellenük 6 rendbeli lopás és 2 rendbeli jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás. A lopott tárgyak egy része megkerült, az eddigi adatok alapján a rongálási kár több mint 300 ezer forint, a lopási kár a 150 ezer forintot is meghaladja.