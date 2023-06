Balogh Bence, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője elmondta: május elején egy zalaegerszegi idős nő jelentette be, hogy késélezés ürügyén jutott be hozzá két férfi, akik a munka elvégzése után elvitték a pénztárcáját, benne a bankkártyájával és 11 ezer forinttal.

Hozzátette, az elmúlt hónapokban Pécsett, Sopronban és Békéscsabán is történtek hasonló bűncselekmények, és kamerafelvételek alapján sikerült is azonosítani az elkövetőket.

Kedden Sopronban történt egy újabb bűncselekmény, ami után az egyesített ügyekben nyomozó zalai rendőrök a Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyei kollégáikkal együttműködve még aznap, az M1-es autópálya bábolnai pihenőjében elfogtak négy embert.

A 44 éves Tolna és 38 éves Fejér megyei férfi mellett egy nő és egy harmadik férfi ült még az autóban, ahol megtalálták a Sopronból elvitt 640 ezer forintot is. A két főgyanúsított - akik őrizetbe is kerültek - ötrendbeli, társaik egyrendbeli kifosztással gyanúsíthatók, utóbbiak szabadlábon védekezhetnek - tette hozzá a bűnügyi osztályvezető.

Balogh Bence a további esetekről elmondta: a két férfi áprilisban Pécsett 1,4 millió forintot, májusban Békéscsabán 700 ezer forintot, az első soproni esetnél pedig 580 ezer forintot zsákmányolt. Úgy jutottak be az idősek lakásaiba, hogy nyereményjátékra, javítási munkákra hivatkoztak vagy hogy ajándékot hoztak.

Tóth László, a ZVRFK bűnmegelőzési alosztályvezetője az eset kapcsán azt mondta: az utóbbi időben kevesebb hasonló bűncselekmény történt, de az online térben egyre gyakoribb a csalók felbukkanása.

Az ilyesfajta kifosztások azonban megelőzhetőek, ha az idősek idegeneket valós indok nélkül nem engednek be az otthonukba, de már a lépcsőházakba sem, és ha a szomszédok és a hozzátartozók is figyelnek a gyanús esetekre. A házaló szolgáltatásokat csak jegyzői engedéllyel lehet végezni, a redőnyjavításra vagy csatornatisztításra hivatkozók pedig legtöbbször nem is végeznek elfogadható munkát - jelezte Tóth László.