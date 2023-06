Győrben műveleti és felderítő osztály is működik. Bár nem 0-24 órás a vidéki egységek készültsége, de egy órán belül bárhova odaérnek. Az Ipar úti lövöldözés, a tizedikről kizuhant nő csak két olyan eset a közelmúltból, melynél a győriek tapasztalhatták a TEK jelenlétét. De Ferenc pápa látogatásakor is ők biztosították őszentsége biztonságát.

A szervezet 2010-es megalakulásakor határozták meg hogy nem csak terror elhárítási esetekkel kapcsolatban, de veszélyes bűnözők elfogása mellett ön- és közveszélyes személyek ártalmatlanításánál, akár megmentésénél is ők az illetékes szerv. A páncélozott járművek némelyikének tetején létrás adapter szolgálja, hogy a TEK eljusson az emelet magasságába is.

A mi tárgyalóink lesznek az elsők, akik az öngyilkosságra készülőt megpróbálják lebeszélni, és kihozni ebből az állapotból

– mondta Jasenszky Nándor

– Rövid idő alatt analizálniuk kell kivel állunk szemben. Egy picit másként kell tárgyalni a paranoiddal, skizofrénnel, mániás depresszióssal, mert az ő reakcióik egymáshoz képest mások lesznek. De természetesen fegyveres bűnöző elfogása is bele van írva a táncrendünkbe, így hatáskörünkbe tartozik.

Jasenszky Nándor azt mondja, hogy tanulnak a médiával együtt élni, de néha terhes is tud lenni hogy a hárombetűs név csalogatóként mindig a címben szerepel, akkor is, amikor mondjuk nem is róluk van szó. Például a Svájcból érkező farkas kilövését követő elfogáskor azzal gyanúsították a szervezetet, hogy rossz címre ment.

– A média megszólaltatott egy szomszédot, aki azt mondta, hogy kommandósok ugráltak hozzá. Betettek alá egy TEK-es képet és végig ment a médián, hogy rossz helyen voltunk, miközben ott sem voltunk. A néni csak a kommandós szót használta. Nem annyira örülünk annak hogy az állampolgár valakit sötétebb ruhában lát és rögtön azt mondja TEK-es.

Ennél ugyanakkor sokkal komolyabb bajokat is tud okozni a reflektorfény, legyen az akár hivatalos média, akár egy videós közvetítő telefon egy civil kezében. Különösen nagy a nyomás a TEK kommunikációján az olyan nehéz krízisekben, mint az iskolai lövöldözés, vagy annak veszélye. Igyekeznek nemzetközi példákat tanulmányozni és levonni a konzekvenciákat, hogyan nem lesz a nyilvánosság bátorítássá további elkövetők számára. Ugyanakkor véleménye szerint mégis fontosnak kimondani hogy már nem csak távoli jelenség.

– Jelen van, itt van Európában. Egy stratégiai felkészülésben pedig sok idő kell ahhoz, hogy természetes legyen mit kell csinálni ilyen esetben. Akkor tud kiépülni rá a válasz ha a reális veszélyekre és kockázatokra felhívjuk az emberek figyelmét.

Sokszor nem lehet eldönteni, hogy egy fenyegetés mennyire komoly. De ki vállalja a felelősségét annak ha mégis baj van és nem aszerint ítélték meg a helyzetet? A belgrádi iskolai lövöldöző mindössze tizenhárom és fél éves volt, a miskolci fiatal pedig, már megrajzolta, eltervezte az gyilkosságot. Az ezredes meglátása szerint nem szabad ezekre legyinteni és azt mondani, hogy csak kamasz.

– A TEK főigazgatójának az a nézete, hogy inkább háromszor induljunk fölöslegesen, minthogy egyszer elmulasszunk, beavatkozást igénylő esetet. A vizet nem lehet túlöltözni a búvárok szerint, egy akciót sem lehet túlbiztosítani. A tatai gimnáziumban például civil ruhában biztosítottunk a háttérben, szükség esetére. Mert mindig sokkal több dologra kell készülni mint ami evidens.