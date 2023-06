Olvasónk a linkre kattintott, ami a SimplePay online fizetési felülettel teljesen megegyező grafikájú oldalt hozott fel. Csak a szemfülességének köszönhető, hogy nem lett visszaélés áldozata. Észrevette, hogy az webcím hamis. Egy másik személy a Magyar Posta csomagküldő szolgálata nevében kapott e-mailt.

Ebben a szolgáltatási díj megfizetésére szólították fel, amit a levélben megadott linken keresztül kellett volna teljesíteni. Amikor rákattintott a linkre - az előzőekhez hasonlóan - a magyar posta arculati elemeihez megtévesztésig hasonlatos oldalra érkezett, de szerencséjére ő is észrevette, hogy az oldal hamis.

Azért kereste meg a Kisalföldet, hogy mások figyelmét is felhívja: ismét csalók tevékenykednek a világhálón, akiknek soproni áldozataik is lehetnek. És mennyire jól tette, hogy jelezte a veszélyt! Miközben ez az írás készült, a cikk szerzője is kapott a Magyar Postától egy gyanús e-mailt, [email protected] címről.

Ebben az állt: "Csomagját nem tudtuk kézbesíteni, mert nem fizettek vámot (1430 HUF). A házhoz szállítási költség (1430HUF) kifizetését és a csomag feladását az alábbi gombra kattintva erősítse meg: Fizetés". Mivel nem vártam csomagot és az is nyilvánvaló, hogy a Magyar Posta e-mail címe nem supp[email protected], nem fizettem! Önök is legyenek rendkívül óvatosak!

- Ne dőljenek be, amikor a Magyar Posta, vagy más csomagküldő szolgálat nevében e-mailben, vagy sms-ben küldött díjfizetés ürügyén linket kapnak! A levélben látható „Fizessen”, „Kattints ide", „Fizessen online", vagy ezekhez hasonló feliratú linkek adathalász weboldalakra továbbítanak, ezért ezekre semmiképpen ne kattintsanak!

Mielőtt bármilyen fizetési felszólításnak eleget tesznek, nézzék meg alaposan a weboldal címét. Amennyiben az nem egyezik meg az adott szolgáltató hivatalos webcímével, ne fizessenek - mondta megkeresésünkre Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársa.