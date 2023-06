A győri nyomozók is keresték a gyanúsítottat egy náluk folyamatban lévő büntetőeljárásban.

A KR NNI célkörözési fejvadászainak segítségével a spanyol rendőrök fogták el Serranillos Playa településen, ahol szintén nem tétlenkedett: ott is kábítószert termesztett.

A nemzetközi felderítésről a résztvevő szervezetek szerdán tartottak közös sajtótájékoztatót a fővárosban.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről dr. Kovács Péter r. alezredes, felderítő osztályvezető-helyettes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda képviseletében Boczán József r. őrnagy, célkörözési osztályvezető, illetve a Spanyol Nemzeti Rendőrség részéről Anastasiya Reshetova Ovchynnikova, a Célkörözési Egység csoportvezetője adott tájékoztatást arról a nyomozásról, ami még tavaly ősszel indult egy kábítószertermesztő páros ellen, majd egyikük szökése okán, annak kézre kerítésébe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési fejvadászai mellett még a spanyol rendőrség is becsatlakozott.

Pillanatkép a Teve utcai sajtótájékoztatóról. Fotó: Police.hu

Még tavaly októberben adott arról hírt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy rajtaütöttek egy kábítószertermesztő győrújbaráti férfin. Már akkor tájékoztatást adtak arról, hogy információik alapján a 24 éves fiatalembernek bűntársa is volt Ü. Péter személyében. Az indiai kenderültetvényt ugyanis közösen gondozták, a szüretelést és a feldolgozást is együtt végezték. Amikor a 39 éves győri férfinél a nyomozók kutatást tartottak, nála is több kábítószergyanús anyag került elő. A lakásában tartózkodó barátnőt is elfogták, ellene kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. S mivel Ü. Péter a nyomozó hatóság számára elérhetetlenné vált, ezért körözést adtak ki ellene. Először hazait, majd miután olyan információ merült fel, hogy külföldön tartózkodhat, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

A férfi keresésébe ekkor kapcsolódott be a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya. A fejvadászok idén januárban kezdtek bele a kábítószer-kereskedelem miatt körözött férfi felkutatásába. A mindenre kiterjedő nyomozás során feltételezni lehetett, hogy a körözött személy Spanyolországba menekült, ezért az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül az KR NNI nyomozói felvették a kapcsolatot a spanyol társhatóságokkal, majd minden rendelkezésükre álló releváns információt megosztottak a spanyol rendőrség központi célkörözési egységével. Az első kapcsolatfelvételt követően négy hónapon keresztül, napi-szintű információcsere zajlott a spanyol rendőrökkel.

Mivel Ü. Péter minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a hatóságok elől elrejtőzzön, és minden olyan nyomot igyekezett eltüntetni, mely a tartózkodási helyét beazonosíthatóvá teszi, ezért az ügyön dolgozó nyomozóknak komoly erőforrásokat kellett bevetniük mindkét országban ahhoz, hogy a nyomára bukkanjanak. Végül a hónapokon át tartó megfeszített közös munka meghozta a sikert, és a spanyol rendőröknek sikerült azonosítaniuk a célszemély feltételezett búvóhelyét.

Serranillos Playa településen fogták el 2023. május 20-án. A spanyol rendőrség egységei kora reggel hatoltak be a párszáz fős település egyik családi házába, ahol Ü. Péter és barátnője tartózkodott. A rendőrök az ingatlan átkutatása során abban egy összesen 1124 kifejlett tőből álló marihuánaültetvényt találtak, amelyet feltételezhetően a férfi és a nő gondozott. A spanyol rendőrség a kábítószergyanús növényekből álló ültetvényt felszámolta, és mindkét személyt – az ellenük megindított büntetőeljárás során – őrizetbe vette. A férfi Magyarországnak történő átadásáról a későbbiekben döntenek.