A záróvizsgákon elsőként az elméleti tudásukról kellett számot adniuk a fogvatartottaknak, majd következtek a gyakorlati feladatok. A vizsgabizottság tagjai utóbbi számonkérést követően szóban is beszámoltatták a fogvatartottakat.

Az iskolarendszerű képzésben részt vevők közül többen is azért vállalták a képzést, mert az intézet falai között betanítottként már végeztek ilyen feladatokat, de van olyan fogvatartott is, aki a családjának akarja bizonyítani, hogy a későbbiekben meg tudja majd állni a helyét a szabad életben.

Az egyik vizsgázó fogvatartott elmondta, hogy korábban a targoncavezetői képesítést is megszerezte a büntetés-végrehajtás keretei között, most pedig már hegesztői oklevele is lesz. Börtönbe kerülése előtt hegesztőként dolgozott, akkor még "papír" nélkül, így azonban szabadulása után sokkal könnyebben el tud majd helyezkedni. Szívesen csinálná ezt továbbra is, mert szereti ezt a munkát.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön falain belül a Soproni Szakképzési Centrum tanárai végzik a szakképzési feladatokat, mintegy száz fogvatartott tanul szakmát, ők a villanyszerelő, hegesztő, szakács, festő és porfestő képzés közül választhattak. Az elméleti és gyakorlati oktatás tananyaga megegyezik az úgynevezett civil oktatásban lévővel, így a fogvatartottak a fegyházban folytatott tanulmányok és sikeres vizsgák után megkapott oklevéllel nemcsak az intézet falain belül tudnak dolgozni és tapasztalatot szerezni, hanem a szabadulásukat követően nagyobb esélyük van visszailleszkedni a társadalomba.