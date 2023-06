Az ötéves gyerek nem tudott úszni, és úszássegítő nélkül ment be a mély vízbe, miközben "hosszú ideig" távol volt az apja - mondta Petra Bauer, az kismartoni ügyészség szóvivője pénteken az ausztriai hírszolgálatnak.

A férfi legalább 20 percig nem volt a gyerekkel, amikor az egyedül és karúszók nélkül ugrott a mély vízbe. Egy úszó lett figyelmes a vízben lebegő lányra, aki az elsősegélynyújtás és az újraélesztés ellenére később a bécsi Donaustadt Klinikán életét vesztette. Az apát most súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják, hanyagul viselkedett, figyelmetlen volt. Ez is hozzávezetett a gyermek halálához - közölte a szóvivő. Azt is elmondta, hogy semmi nem utalt arra, hogy a Sonnentherme ügyvezető igazgatója és az úszómester vétett volna a szabályok ellen. Ezeket a vizsgálatokat leállították.