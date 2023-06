M. Zoltán, mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnése után volt már kutatás É. Imre telkén. Radarokkal és tetemkereső kutyákkal is kerestek bizonyítékokat. Holttestet azonban nem találtak.

Áprilisi helyszíni tárgyaláson merült fel az ügyészség és a sértetti képviselőkben, hogy ásatásokat kellene végezni a kertben, mivel szinte mindenhol halomba áll a szemét és az építési hulladék.

A bíróság elfogadta az indítványt. Nem számít, hogy a villanyszerelők 8, illetve 5 éve tűntek el, ha ott van a földi maradványuk, megtalálhatják ezeket. Emellett további tárgyi bizonyítékokra is bukkanhatnak.

"Ne legyenek nagyon szomorúak, ha nem találnak semmit"

É. Imre nem fellebbezett, sőt, egy levelet is írt a Győri Törvényszéknek, amiben az állt többek között, hogy neki is érdeke az alapos kutatás, mert öt éve ártatlanul vádolják.

- Ne legyenek nagyon szomorúak, ha nem találnak semmit - olvasta fel dr. Bóka Tibor a vádlotti levelet, amiben É. Imre kérései is szerepeltek. Kikötötte, hogy családján és a kutatást végző hatóságokon kívül senkit ne engedjenek be, különös tekintettel a sajtóra. Valamint azt is hangsúlyozta, hogy mindent állítsanak vissza az eredeti állapotba, ellenkező esetben kártérítési pert indít. Hosszasan taglalta, honnan szerezzék be a bazalt és murva réteghez az alapanyagot, illetve az általa bedolgozott építési törmeléket is töltsék vissza.

Környezetvédelemről a bíróságon

A kettősgyilkossággal vádolt férfi nehezményezte a bírósági végzés azon megfogalmazását, hogy a telken található hulladékot elszállítják. - A kertemben nincsen hulladék, csak újrahasznosítható dolgok. Így nincs mit elszállítani - emelte ki É. Imre. - A mai környezetszennyező világban nincs olyan, amit ne lehetne újrahasznosítani, e szerint kellene élnünk és akkor jobb jövője lehetne ennek a világnak - tette hozzá.

Amikor megfagyott a levegő a teremben

A bíró említést tett arról is a csütörtöki tárgyláson, hogy kérvény érkezett hozzájuk M. Zoltán nevével aláírva, ami első ránézésre elég hátborzongatónak tűnt. Utólag kiderült, hogy csak hiányosság miatt volt megtévesztő az irat. A hír hallatán azonban pillanatra megfagyott a levegő a tárgyalóteremben.

A tárgyalást ezután azzal a többször idézett, osztrák tanúnak a meghallgatásával akarták folytatni, aki É. Imrét bízta meg salzburgi házának felújításával. Itt végzett villanybekötési munkákat M. Zoltán is az eltűnése előtt. A férfi személyes meghallgatása azért lenne fontos, mert É. Imre azzal hitegette Zoltánt, hogy még őt sem fizette ki az osztrák munkaadója, így nem tudja megadni a pénzt.

Fotó: Kisalföld-archívum

Fotó: Csapó Balázs

"Átlőttek a fejem felett"

Az ügyészség és a bíróság sem adta fel még a reményt, tovább próbálkoznak a tanú idézésével, legvégső esetben felolvassák korábban tett nyomozati vallomását. Így tettek csütörtökön É. Imre, nemrég elhunyt feleségének korábbi vallomásaival is. Ebből csak annyi derült ki, hogy nem igazán ismerte, vagy tudta mit csinált a férje és kikkel üzletelt. Ahogyan azt sem, hogy lettek volna tartozásai. Viszont azt pontosan meg tudta mondani, mit viselt férje M. Zoltán eltűnésének napján. Ezeket le is foglalta a rendőrség, ezen találtak többek között lőpormaradványt is.

É. Imre állítása szerint felesége igazat mondott, de nem azokat a ruhákat foglalta a nyomozóhatóság, amit aznap viselt. - Megfenyegettek, átlőttek a fejem felett, amitől bevizeltem. A hugyos ruhámat otthon levetettem és kimostam, majd kiteregettem. Így másnap azt nem tudták elvinni a rendőrök - állítja a vádlott.

Ellentmondások

A letartóztatásban lévő férfi újabb állításokkal állt elő, kérte, hogy csak 2022. március 9. óta tett vallomásait fogadják el. Ismét ellentmondásokba keveredett, amiket azóta sem tudott tisztázni. - Én egy szerencsétlen ember vagyok. Most jött el az az idő, hogy küzdjek az ártatlanságomért és mindent elmondjak. Nemhogy, nem öltem meg két embert, de még az eltűnésükhöz sincs közöm. Évek óta olyan kérdésekre válaszolok, ami mind hazugság - méltatlankodott É. Imre.

Korábbi vallomásaira és az ezzel kapcsolatos kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni és a jövőben sem szeretne. Mint mondta megfenyegették, befolyásolták, letartóztatták, ezért rossz pszichikai állapotban volt akkor.

A tárgyalás június 28-án folytatódik

- Ha én követtem volna el a gyilkosságot, akkor eltüntettem volna M. Zoltán kulcscsomóját, bélyegzőjét, létráját és egyéb dolgait, amit megtaláltak. Mivel csak a kocsija és a szerszámainak eltűntetésére kért, a többivel nem foglalkoztam - magyarázta a vádlott.