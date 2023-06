Az orosházi kórházból érkezett jelzés a rendőrségre még 2023 áprilisában arról, hogy egy fiatal nőt élettársa olyan súlyosan bántalmazott, hogy arccsont- és szegycsonttörést szenvedett, valamint számos helyen zúzódásos sérüléseket - közölte a rendőrség.

Az ügyben a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály székesfehérvári osztályán indult büntetőeljárás, miután a rendőrök megállapították, hogy a bántalmazott nő emberkereskedelem áldozata, és a szexuális kizsákmányolása már hónapok óta folyt. A tanúkihallgatások és adatgyűjtések során a nyomozók azt is megállapították, hogy a 19 éves lány tavaly ősszel ismerkedett meg későbbi élettársával, aki prostitúcióra vette rá.

A fiatal nő eleinte ugyan beleegyezett a szexuális szolgáltatások nyújtásába, de idővel közölte, hogy nem szeretné ezt tovább folytatni. A nőt ekkor már több országban is futtatta élettársa. Eleinte csak Magyarországon, de később már Ausztriában és Svédországban is. Több hazai és nemzetközi, szexuális szolgáltatást nyújtó honlapon is hirdette a nő bájait, hogy minél nagyobb jövedelemre tehessen szert. Amikor a lány fel akarta adni ezt a munkát, rávette, hogy kiadásai és adóssága rendezése miatt dolgozzon tovább neki. Később ez azonban már átfordult fenyegetésbe, majd fizikai bántalmazásba is.