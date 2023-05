Fény derült arra is, hogy a kislány családjának egy jó ismerőse, már a gyermek tizenkettedik életévének betöltése előtt is közösült vele, oly módon, hogy alkoholt itatott vele. A férfi a szexuális cselekményeket havi rendszerességgel évekig folytatta. Előfordult olyan alkalom is, hogy abban részt vett a férfi szeretője is. A gyermek a helyzetét reménytelennek érezte, ezért megszökött otthonról. Ezt követően őt és a húgát is, kiemelték a családból.

Mivel az édesanya a lányának érdemi segítséget nem nyújtott és a hatóságokhoz sem fordult, ezzel elkövette a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét, ami miatt felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki ellen. Az apa büntetésének a tartamát 6 évre felemelték. A testvér 7 év 6 hónap, a férfi 12 év fegyházbüntetése és a nő 2 év börtönbüntetése is jogerős.