A hétfői tárgyaláson világossá vált, hogy először ismeretlen személyként szállították a sérülteket kórházba és csak később történt meg az azonosításuk.

Sok még a kérdés az ügyben, amire talán a szakértők adhatnak majd választ. Az viszont tény, hogy a balesetkor az autóban utazók közül a biztonsági övet senki nem használta. A vádlott az 50 kilométer/óra megengedett sebesség helyett 92-98 kilométer/óra sebességgel haladt. A piros Suzukival először egy buszmegálló táblának, majd egy fának ütközött Győrújfalun. Utasai közül ketten súlyos, maradandó egészségkárosodást eredményező sérüléseket, egy további utas pedig 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az autó jobb első ülésén utazó férfi a balesetben elhunyt.

Halált okozó ittas vezetésért 2-8 évig, halált okozó közúti veszélyeztetésért 5-10, míg emberölésért 10-20 évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Az emberölés gyanúja azért merült fel, mert az egyik tanú szerint a sofőr azt mondta a baleset előtt az autóban, hogy "Meg fogtok halni!", illetve szándékosan veszélyesen hajtott. Ezzel a feltevéssel sem a védő , sem az ügyészség nem ért egyet, mind a két fél megfellebbezte az ügy áttételét. Az ügyvéd szerint nincs rá adat, hogy szándékosan vezette volna fának az autóját a sofőr, ezzel kockáztatva a saját életét is, ami valljuk be hajszál híján múlott. Viszont az még kérdéses, hogy szándékosan teremtett-e veszélyhelyzetet az úton Levente.