A sofőr a közlekedés során nem használta a biztonsági övét. Az iratok ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a gépkocsi ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, nem rendelkezik kötelező biztosítással, illetve a műszaki érvényessége is lejárt. Az autót vezető 51 éves férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pedig pozitív lett. A sofőrt ezért előállították a rendőrkapitányságra, ahol a mérési eredmények alapján ittas járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Mivel nem rendelkezett vezetői engedéllyel, engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési eljárást is indítottak a rendőrök, a férfit pedig őrizetbe vették.