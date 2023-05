Egy órával később pedig újabb hasonló eset történt ugyanazon a szakaszon a 121-es kilométernél. Itt is három jármű volt érintett, egy kisteherautó, egy személygépkocsikat szállító tréler és egy kamion.

Három óra alatt három baleset az M1 Mosonmagyaróvár és Győr közötti szakaszán. A megye autópályán amúgy sem ritkák a balesetek, de kedden kiemelkedően sok volt.

Az esetek kapcsán megkérdeztük Miltner Andrást a győri ATI Autósiskola vezetőjét, aki naponta jár ezen a szakaszon, hogy mi lehet a rengeteg baleset oka.

– A követési távolság be nem tartása az M1-es egyik legnagyobb problémája. Gyakran még a városban sem lenne elég az a távolság, amit itt nap, mint nap tapasztalok. Ennek egyik oka, hogy rendkívül nagy a forgalom, már nagyon régóta szükség lenne a három sávra. Ráadásul, rengeteg olyan nagy kategóriás jármű előzni, melyeknek tilos lenne. Már 3-4 kilométer per óra sebességkülönbségnél nekikezdenek a manővernek, mögöttük pedig feltorlódik a forgalom, nem meglepő a személyautóval közlekedők frusztrációja. Aztán amikor megnyílik az út mindenki hirtelen gyorsítani akar. A legtöbben hozzá vannak szokva a városban gyakori „vonatozgatáshoz” és nem figyelnek oda rá, hogy autópályán háromszor-négyszer akkora távolságot kellene tartani. Ez a legutóbbi porviharnál is jól megfigyelhető volt.

Miltner András hozzátette, az sincs jobb helyzetben, aki szabályosan szeretne közlekedni. Ha valaki betartja a két másodperces követési távolságot, ezt több helyen felfestések is segítik, például Börcsnél is van ilyen, az elé azonnal besorolnak. A tempómat és egyéb vezetéstámogató rendszerek hamis biztonságérzetet adnak.

– Hamar elkényelmesedünk és elfelejtjük, hogy 130 kilométer per órás sebességnél egy hirtelen változásnak vagy egy rossz mozdulatnak milyen komoly következményei lehetnek. A követési távolság tekintetében a KRESZ megengedőbb az olyan utaknál, ahol van párhuzamos sáv. Az M1-en azonban ne éljünk ezzel! Mivel a jobb sáv szinte mindig tele van kamionokkal ezért, ha baj van, nincs hova menekülni, nem tudunk sávot váltani.