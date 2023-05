Betegség

Dr. Kőhegyi Eszter bírónő kérdésére elmondta K. Szabolcs, hogy néhány napja munkanélküli, mert vasárnap kirúgták a győri hulladékégetőből. Három nagykorú és egy kiskorú gyermeke van, utóbbit élettárásával közösen nevelik. - Rossz az egészségügyi állapotom, veserákom van, de most tünetmentes. Nem járok kezelésre, kemoterápián se jártam soha. Pszichiáterhez járok egy-két éve, de ő csak az alkoholelvonási tüneteimet kezeli gyógyszerekkel - mondta el K. Szabolcs.

Lila arccal a bíróságon

A bíró megkérdezte az is a vádlottól, hogy mitől ilyen lila véraláfutásos és sebes az arca. - Egyik reggel korán mentem a töltésen sötétben és egy gödör miatt elestem. Nincs mit szépíteni, pofára esten - válaszolta K. Szabolcs.

A férfi egyébként büntetlen előéletű, egyszer gyorshajtás miatt kapott bírságot. De volt olyan is, hogy kidöntött egy táblát és egy oszlopot az autójával - az iratok szerint epilepsziás rohamai miatt.

Epilepsziára hivatkozik

- Már rég nem vezethetek, akkor sem vezethettem volna amikor a balesetet okoztam. Az epilepszia miatt se - vallotta be K. Szabolcs. A vádlott azt is elárulta, hogy már a tavalyi baleset előtt is szedte az alkoholbetegsége miatt a gyógyszereket, illetve kétszer volt elvonón is. - Az eset után, amikor bevittek a rendőrök a fogdára, elájultam. Havonta egyszer ez előfordul. Már éreztem a balesetkor is, hogy rosszul vagyok, valószínűleg enyhe epilepsziás rohamom volt - fejtette ki a vádlott.

K. Szabolcs a baleset előtt is tudta, hogy nem vezethetett volna, de mégis autóba ült, ráadásul ittasan.

Fotó: Rákóczy Ádám

Kivizsgálják a veserákot

-Felvettem az elhunyt biciklis fiával a kapcsolatot. Elfogadták a bocsánatkérésemet. Megmondtam, hogy vállalom mindenért a felelősséget és nem takarózom a betegségemmel - mondta K. Szabolcs.

A férfi hiába ismerte el bűnösségét, nem a vádirat szerint tett beismerést. Az ügyészség orvosszakértő kirendelésére tett indítványt, hogy alaposan kivizsgálják a férfi veserákját, valamint, hogy tényleg megállapíthatóak-e az epilepsziás rohamok és ez állhatott-e a halálos kimenetelű baleset hátterében.

A bírónő hatályon kívül helyezte a férfi beismerését. A védőügyvéd kérte még, hogy vizsgálják ki K. Szabolcs börtöntűrő képességét is.