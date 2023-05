A 27 éves grúz állampolgár a közelmúltban nagy sebességgel lépte át autójával a sopronkeresztúri (Deutschkreutz) határátkelőt. Járművében egy török ​​család ült három kisgyermekkel. A határátlépéskor a csempészt már két magyar rendőrautó is követte. A grúz Harácsony (Horitschon) irányába száguldott tovább. Az üldözésbe ekkor több ausztriai rendőrautó is becsatlakozott. Az S31-es úton a 27 éves férfi végül a Stoob-Süd elágazásnál egy őt megállítani próbálkozó rendőrautónak ütközött - számolt be az esetről a vaol.hu.

A rendőrség tájékoztatására hivatkozva azt írják, hogy a sofőr kockázatos vezetési stílusa miatt az üldözés során több közlekedő is veszélyben volt. Felsőpulya (Oberpullendorf) térségében pedig két parkoló autó megrongálódott. A csempész végül Szabadbárándnál (Großwarasdorf), kiszállt az autóból és gyalog bemenekült az erdőbe. A török ​​családot a járműben hagyta.

Az elfogáshoz kutyákat, drónokat, és még helikoptert is bevetettek a rendőrök

A rendőrök gyalog követték a szökevényt, szolgálati kutyákat és drónokat is bevetettek. A keresésbe még egy helikopter is becsatlakozott. Végül egy szemtanú hívta a rendőrséget, aki látta, hogy a menekülő kijön az erdőből, és beszállt egy olasz rendszámú autóba. A rendőrök nem sokkal később megállították ezt az autót az S31-es úton, Sopronújlak (Neutal) közelében. A 27 éves keresett férfin kívül további három 25, 27 és 33 éves grúz állampolgárt csempészet gyanúja miatt letartóztattak, és az ügyészség rendeletére a kismartoni (Eisenstadt) börtönbe szállították őket.