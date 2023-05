A sajtbiznisz a termelőket is károsította

A „lamborghinis” ügy több szempontból iskolapéldája annak a fajta fehérgalléros bűnözésnek, amikor egyes szálak az alvilágig vezetnek. A Győrhöz is kötődő szervezet 29 tagjának elfogásához a TEK közreműködését kérték a pénzügyőrök, akik 85 helyszínen tartottak kutatást és közel 40 ezer oldalnyi nyomozati iratot állítottak össze. „A gyanúsítottak szövevényes céghálózattal, az adózási szabályokat megkerülve főként sajtból, de csokoládéból és kávéból is juttattak szállítmányokat uniós országokból hazai kereskedőkhöz. Így több mint 10 ezer tonnányi élelmiszert adott el a bűnszervezet. A negyedévente cserélődő, úgynevezett „dobós”, azaz valós tevékenységet nem végző, rövid élettartamú cégeken át szerezték be a közel egymillió ember átlagos éves sajtfogyasztásának megfelelő mennyiségű árut, amit nagykereskedőknek és szállodai beszállítóknak értékesítettek. Végül, de nem utolsósorban jogosulatlanul visszaigényelték az áfát” – közölte Csiszár Csaba.

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának parancsnoka kiemelte: ezzel az elkövetők nem csak a költségvetést károsították milliárdokkal, de a tisztességes kereskedőket és sajttermelőket is nehéz helyzetbe hozták. Utóbbiak ugyanis nem tudták felvenni a versenyt azzal, hogy az adócsalók a piaci árhoz képest jóval olcsóbban kínálták a külföldi sajtokat. Az ügyész a „lamborghinis banda” vezetőire, teljes beismerés esetén is 8-10 évnyi, ténylegesen letöltendő fegyházbüntetést kér, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is.