A vádirati tényállás szerint a két 14 éves és a 15 éves fiatal 2022 augusztusában, Sopronban az utcán látták meg egyik iskolatársukat, és elhatározták, hogy pénzt szereznek tőle. Követni kezdték, majd megszólították, és 3 000 forintot kértek tőle. A sértett először nem adott nekik pénzt, kérte őket, hogy ne kövessék. A fiúk ennek ellenére továbbra is mentek utána, és most már kiabálva, ingerülten követelték, hogy adjon nekik pénzt, és már veréssel is fenyegették, ha nem kapnak. A fiatal, aki attól félt, hogy a három fiú megveri, végül átadta nekik a kért összeget - tájékoztatott Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő fiatalok ellen csoportosan elkövetett rablás miatt emelt vádat. A bűncselekmények büntetési tétele tíz évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyben a nyomozást a Soproni Rendőrkapitányság munkatársai végezték el, az érdemi döntést pedig várhatóan a Soproni Járásbíróság fogja meghozni.