- Az egyetlen hibám, hogy túl gyorsan akartam fejlődni. Utólag már tudom - vallotta be F. Dávid, a győri autókereskedő vállalkozásával kapcsolatban. A vádlott szerint sikeres volt a vállalkozása, jó üzleteket kötött, egyre több pénzt keresett. Ezt látva egyre többen akartak ebből nyerészkedni, befektetésekkel. - Mindig is megfelelni próbáló srác voltam és vagyok. Be akartam bizonyítani, hogy kellő munkával és szorgalommal fel lehet építeni egy sikeres vállalkozást a nulláról. Nem tudtam volna annyi autórendelést teljesíteni, ha nincsenek befektetők - mondta el az énekes.