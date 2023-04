A programmal kapcsolatban Perjámosy István rendőr alezredest, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjét kérdeztük.

–Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által meghirdetett ROADPOL kezdeményezéshez idén is csatlakozott a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. Mit kell tudni erről a programról?

–Az Európai Unió Közlekedésrendészeti szervezetei úgynevezett ROADPOL ellenőrzés sorozaton belül minden hónapban kiválasztanak egy hetet, amikor tematikusan, bizonyos közlekedési jogsértésekre vonatkozóan történik az ellenőrzés. Április hónapban a sebesség túllépésre koncentrál ez a szervezet, mely egész héten zajló sebesség ellenőrzési tevékenységet foglal magába. Ennek egy napja ez az úgynevezett „Speedmarathon”, amikor huszonnégy órán keresztül mérjük az autósok sebességét.

–Az egész megyét érinti a program, mintegy hetven útszakaszon mérik az autósok sebességét. Milyen helyszíneken vannak jelen?

–Nagyon sok helyszínen vagyunk ott, a lakosságnak április 3. óta volt lehetősége arra, hogy központilag meghirdetett email címeken javasoljanak útszakaszokat számunkra. Körülbelül 140 ellenőrzési helyszínt küldtek a lakosok megyeszerte. Amely helyszínek alkalmasak voltak sebesség ellenőrzésekre, oda igyekeztünk eljutni. A javaslatok közel felére el is jutunk a huszonnégy óra alatt. Nem egész napra, vagy hosszú órákra, de mindenhol próbáltunk megjelenni ott, ahol a lakosság kérte.

–Mi alapján választották ki a helyszíneket? Ezeket a javaslatokat kivizsgálják, és ezen útszakaszok terítéken lesznek a jövőben is?

–A rendőrség alapvetően saját elemző-értékelő munkájára és ellenőrzési tapasztalataira építve tervezi meg a sebesség ellenőrzést. Ott, ahol a leghatékonyabban, és a legbiztonságosabban tudjuk az ellenőrzést lefolytatni. Gondolok itt arra, hogy a rendőr és a járművezetők is biztonságban legyenek. Ne olyan helyen, ne olyan helyszínen állítsuk meg az autósokat, ahol éppen, pont ez jelenthetné a baleseti kockázatot. Tehát minden helyszínen igyekszünk jelen lenni, több módszerrel, több gépjárművel, menet közbeni és álló ellenőrzéssel, és az úgynevezett megállításos ellenőrzéssel is, amikor a munkatársak ki intik a sebességtúllépőket.

Perjámosy István rendőr alezredes

Fotó: Rákóczy Ádám

–Mennyire gyakoriak megyénk útjain a sebességtúllépések? Milyen mértékűek ezek a sebesség túllépések?

–Az elmúlt héten, az ellenőrzési napokon mintegy 190 esetben került sor gyorshajtásra. Ezek közel fel Győrhöz köthető, negyede Sopronhoz, a fennmaradó rész pedig Csorna, Kapuvár és Mosonmagyaróvár térségéhez kapcsolódik. Tapasztalataink szerint a sebesség túllépések körülbelül 20-30 kilométer per óráig bezárólag történnek. Ennél jelentősebb sebesség túllépés csak alkalmanként van. De ezt adja is a közlekedés sűrűsége, és persze előfordulnak extrém példák is. A jelen ellenőrzés sorozatban a lakott területen belül 92 kilométer per óra, lakott területen kívül pedig a 148 kilométer per óra volt a mért, legmagasabb sebesség túllépés.

–Mennyi baleset következik be a sebesség túllépése, gyorshajtás miatt?

–Országosan a vezető baleseti okok között első helyen áll a sebességtúllépés, vármegyénkben az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása szerepel a legmagasabb számban, ezt követik második helyen a gyorshajtásból bekövetkező balesetek.