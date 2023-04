Vita a szakértői véleményen

A vádlott kérésére idézte a bíróság azt a két pszichiáter szakértőt is hétfőn, akik megvizsgálták É. Imrét a letartóztatását követően. A szakvélemény szerint nincsen olyan kórós elmeállapota a férfinek, ami korlátozta volna a cselekmény és a következmények felismerésében. Csak személyiségzavart állapítottak meg É. Imrénél. A szakértők szerint szóba állt velük, és válaszolt egy darabig a kérdéseikre is. - Viselkedése merev és modoros, valamint távolságtartó volt. Megállapítottuk, hogy a vádlott frusztrációtűrése csökkent, kevesebb benne az empátia és hideg érzelmek vezérlik - fejtette ki az orvosszakértő, akitől érdekes statisztikai adatot is megtudtunk: kisebb arányban követnek el pszichiátriai betegek bűncselekményt, mint a nem pszichiátriai betegek.

Az is kiderült, hogy É. Imre személyiségjegyei nem zárják ki, hogy a problémáira az ölést válassza megoldásként.

Kifogások

A vádlott számos kifogással élt a szakértői véleményt illetően, sőt egy független orvosi vizsgálatra is indítványt tett, amit elutasítottak. - Kiállok a jogaimért! Mi alapján született meg ez a döntés, ha nem is beszélgettünk semmiről? Nem zajlott le a vizsgálat! Nem fogadom el a véleményt! - hangoztatta É. Imre. A férfi azt kifogásolta, hogy a vizsgálatkor nem lehetett jelen a védője, valamint azt, hogy a szakértők a nyomozati iratokat olvasgatták, miközben őt kérdezgették.

A pszichiáter orvosszakértők azonban többször is elmondták, hogy ez a bevett szokás, hiszen meg kell ismerniük a vádlott terhére rótt cselekményeket, hogy releváns kérdéseket tegyenek fel. Illetve az adott személyt kell vizsgálniuk, nem pedig az ügyvéd által befolyásolt magatartását.

- Melyik részével nem ért egyet a szakvéleménynek? Hogy maga nem elmebeteg? Hogy nem szellemi fogyatékos? - tette fel a kérdést az egyik szakértő a vádlottnak, aki azt is elmondta a bírónak, hogy nem látja hasznát a vizsgálat megismétlésének vagy kiegészítésének, ugyanis abból az egy órából, amit ismét É. Imréből tapasztalt, ugyanazt a következtetést tudja levonni, mint öt évvel ezelőtt: diszharmonikus személyiségzavara van.