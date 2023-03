Előkészítő ülést tartottak szerdán a Győri Törvényszéken. A vádirati tényállás szerint a férfi és élettársa között rendszeresek voltak a féltékenység miatti viták. Egyik alkalommal annyira eldurvult, hogy a vádirat és a nő vallomása szerint a vádlott a sértettet gázspray-vel szembe fújta, majd az arcán és a hasán megrúgta, később egy felhevített késsel testszerte megvagdosta.

Renáta az ablakon keresztül menekült el és a közeli dohányboltban kért segítséget. A nőn a győri kórházban életmentő műtétet hajtottak végre.

B. István azonban nem ismerte el a szerdai előkészítő ülésen bűnösségét és a tárgyaláshoz való jogáról sem mondott le. Az ügyészség, mint visszaesőre 7 év börtönt és 7 év közügyektől eltiltást kért, azzal a kitétellel, hogy a büntetés háromnegyed részének kitöltése után szabadulhat feltételesen. A büntetési tétel 2-től 8 évig terjedhet.

- Csak kitalálta, nem én bántottam - állítja B. István, akit életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolnak.

A férfit tavaly április 7-én tartóztatták le, azóta a rácsok mögött tölti mindennapjait. B. István korábban már volt büntetve, 2020 őszén szabadult, több mint 3 évet ült. - Egy éve vagyok ártatlanul bezárva. Ezt az egészet bosszúból csinálta Renáta. Elismerem, sötét a múltam, sok rosszat elkövettem, de most nem csináltam semmit. Megváltoztam, új életet kezdtem: letettem a drogot, és becsülettel dolgoztam - mondta dr. Bóka Tibor bírónak a vádlott.

A férfi beismerte, hogy kacifántos volt a kapcsolata Renátával és egy ideje meg is romlott köztük a viszony.

- 30 éves vagyok, ő akkor volt 43. Családot akartam, közel másfél évig próbálkoztunk, de nem jött össze a baba. Elhidegültem tőle, a családja sem fogadott el. Bevallom félrementem, voltak nőim mellette. Renáta ezt megtudhatta és azért esett nekem - véli B. István.

A férfi elmondása szerint miután hazaért a munkából, a nő őrjöngve, üvöltve, sírva kezdte a fejéhez vágni saját sérelmeit.

- Renáta otthagyta a 3 gyermekét és az urát értem. Feladta az akkori életét, és rosszul eshetett neki, hogy én másnál kerestem a boldogságot - mondta a vádlott. Hozzátette, hogy dulakodtak, lökdösődtek, majd párja egy gázsprét kapott elő, amit még ő vett a nőnek. - Le akart vele fújni, de rosszul fogta és saját magát fújta szembe. Mondtam is neki: "Látod mit csinálsz te idióta." Aztán ott hagytam, hogy lenyugodjon - idézte fel a történteket B. István.

- Mire visszaértem az lakásba már senki sem volt ott. Ennyi történt, a többiről csak később kaptam értesítést, hogy keresnek a rendőrök és hogy életmenő műtétet kellett rajta végrehajtani - állítja a vádlott.

Hogy miért bujkált ismerőseinél István, azt a magyarázatot adta: - Nem értettem mit csinálhattam, amiért keresnek. De tudtam, hogy ha bemegyek a rendőrségre a múltam miatt letartóztatnak. Előtte viszont beszélni akartam Renátával, hogy magyarázatot adjon a történtekre. Gondoltam addig megbújok az ismerősöknél. Később, amikor megtudtam, hogy életmentő műtétet végeznek rajta, be akartam menni a rendőrségre, hogy tisztázzam magam. De már késő volt, a nyomozók rám találtak és bevittek - felelte a férfi.

- Abban hibás vagyok, hogy nőztem, de mást nem követtem el. Nem fújtam szembe, nem égettem meg késsel - vallotta a vádlott, majd észrevételeket tett.

B. István szerint a nő nem menekülhetett ki a konyhaablakon, mert előtte egy két méteres hűtő áll, és attól nem lehet kinyitni. A férfi szerint Renáta erre rá is jöhetett és emiatt változtatta később a vallomását arra, hogy a szobaablakon ugrott ki. - Ha valóban ilyen sérüléseket ejtettem volna a barátnőmön, akkor hogyhogy nem hallotta ezt senki. A szomszédban könyvelő iroda van, illetve rendszeresen hallani lehetett a szomszéd kutya ugatását is. Még én sem tűrnék szótlanul egy ilyen kínzást, nem hogy ő - vélekedett B. István. Majd arra is rákérdezett, hogy ha a párja szerint fejberúgta őt, miért nem voltak sérülések a fején.

Azt viszont nem vitatja, hogy összeverekedtek. - Ő is adott nekem, én is adtam neki. Viszont annyira nem ütöttem meg, hogy megrepedjen a mája - fogalmazott a vádlott, aki szerint Renáta direkt okozott magának súlyos sérüléseket, hogy bosszút álljon.

- Amikor otthagytam a vita hevében, azt kiabálta utánam, ha az övé nem lehetek ne legyek másé se. Tudta, hogy a múltam miatt könnyen börtönbe kerülhetek - hangsúlyozta B. István.

Az ügyésznő viszont elárult egy fontos részletet az orvosszakértői véleményből, miszerint Renáta hátán van egy olyan sérülés, amit kizárt, hogy magának okozott.

Tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik a tárgyalás májusban.