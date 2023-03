A rendezvényre kilátogatóknak ezen a napon lehetőségük volt a drogszimulációs szemüvegen keresztül nézni a világot, elkészíthették saját tenyérlenyomatukat, és a bűnmegelőzési kvízt is kitölthették - írta beszámolójában a rendőrség hétfőn.

A március 12-i Győr-Szabadhegy és Kismegyer városrészi napon, vasárnap is különleges programokkal készültek egyenruhásaink és nyomozóink.

Megtekinthető volt a legújabb Audi TT Coupé rendőrautó és a résztvevők bepillantást nyerhettek egy nyomozó munkájába is. Majer Milán rendőr őrnagy, kiemelt főnyomozót egy pódium beszélgetésen kérdezte a program műsorvezetője a különleges hivatásáról.

A bűnmegelőzési szakemberek mindkét nap a gyerekeket és a szüleiket is játékosan bevonták a megelőzési programjukba. Az érdeklődők a prevenciós sátornál hasznos tanácsokat kaphattak munkatársainktól az áldozattá- és elkövetővé válás veszélyeiről. A kilátogató gyerekek teszteket, játékokat is kipróbálhattak, lehetőségük nyílt beszélgetni a kollégáinkkal az esetlegesen felmerülő problémáikról, és kérdéseket is feltehettek az egyenruhásoknak. A vállalkozókedvűek felvehetették a rendőrségi csapaterős felszereléseket, sisakot, testpáncélt vagy beülhettek egy rendőrautóba is.

A programon a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság toborzó csoportja is részt vett, ők az érdeklődőknek tájékoztatást adtak az új jogviszony, a szerződéses határvadász várható szolgálati feladatellátásról, és a felvételi eljárásról.

A nap végére minden érdeklődő rengeteg élménnyel és hasznos információval gazdagodott.