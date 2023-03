Winden am See/Sásony településen ma kora délután eddig ismeretlen okból kigyulladt egy nádarató kombájn. A Neusiedl am See kerületi tűzoltó-parancsnokság tájékoztatása szerint a régióból tizenkét tűzoltóság önkéntesei vonultak ki, de a lángok megfékezésére a belügyminisztérium tűzoltó helikoptereit is hívták. Kora délutánra mintegy hat-hét futballpályányi nádas területet pusztítottak el a lángok. A tartományi biztonsági központ szerint senki sem sérült meg - számolt be az esetről az orf. Mint írják, a tűzoltási munkálatokat az időjárási viszonyok nehezítették: „A szél folyamatosan változik, így nehéz a tüzet ellenőrzés alá vonni. Ez hosszabb időt vesz igénybe“ – nyilatkozta a Neusiedl am See kerületi tűzoltó-parancsnokság szóvivője.

Olvasónk Breitenbrunn (Fertőszéleskút) közelében fotózta le az égő nádast.