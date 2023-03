A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki hét alkalommal is lopott, ebből egyszer nyolcmillió forint értékű fém tetőalkatrészeket. A vádirat szerint a 20 éves férfi 2022 februárjában, ismeretlen társával egy győri raktárcsarnok tetejéről esővízlevezető bádoglemezt, füstcsöveket, ón-vörösréz lemezeket, horganyzott bádoglemezt tulajdonítottak el több mint 8 millió forint értékben, a rongálással pedig 220 000 forint kárt okoztak - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A terhelt ezen túl 2022 áprilisában a MÁV területén egy forgalomból kivont mozdony ablakát is betörte és a mozdonyból kábeleket tulajdonított el 240 000 forint értékben. Egy másik alkalommal a férfi egy győri szálloda udvarán lévő sátor oldalát felvágta, és abból 493 000 forint értékben lopott el kerti szerszámokat, fűnyírót, fürdőszobai eszközöket. A vádlott ezen túlmenően 2021 és 2023 között további négy bűncselekményt is elkövetett, épülő társasházból és üzletekből is lopott.

A letartóztatásban lévő férfi ellen az ügyészség több rendbeli, többszörösen minősülő lopás miatt emelt vádat. A büntetési tétel a halmazati szabályokra figyelemmel tizenegy évig terjedő szabadságvesztés. A nyomozást a Győri Rendőrkapitányság rendőrei végezték el, az érdemi döntést pedig várhatóan a Győri Járásbíróság hozza meg az ügyben.