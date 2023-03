A KR NNI-nél indult költségvetési csalási ügyben most a győri rendőrök fogtak el négy személyt: két orvost, egy cégvezetőt és egy alkalmazottat. Közülük egy főt a bíróság letartóztatott, a többiek szabadlábon védekeznek. Az országban több mint hetven nyomozó dolgozik ezen az ügyön.

A gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek által a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) jogosulatlanul visszaigényelt állami támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult büntetőeljárás 2022 novemberében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI).

A bűnszervezethez kötődő cégek nemcsak gyógycipők után járó állami támogatásokat igényeltek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), hanem más gyógyászati segédeszközök után is benyújtottak igényt. Az ortopéd orvosok által felírt vényeken így a gyógycipőkön túl szerepeltek még gerincortézisek, és ahhoz tartozó különböző járássegítő alkatrészek, illetve csuklóortézisek és térdortézisek is, mely eszközök mindegyikének a rögzítés, a támasztás és a tehermentesítés a funkciója.

A szervezetben mindenkinek megvolt a maga szerepe. Az orvosok írták fel a vényeket, többségében olyan emberek adatait felhasználva, akik erről mit sem sejtettek. A beteglistákat – amiket általában különböző szociális intézményektől és idősek otthonától szereztek be – a cégek alkalmazottai küldték el nekik. Majd az ortopéd orvosok érdemi vizsgálat nélkül írták fel a recepteket, rajta a különböző gyógyászati segédeszközökkel. A cégek ezeket a termékeket ugyan legyártották, de többségében nem megfelelő minőségben, és a vényeket benyújtva igényelték vissza a NEAK-tól az állami támogatások összegét. Olyan eset is számtalanszor elfordult, hogy egy páciens nevére mind a két lábra felírták a gyógycipőt, pedig az általában csak egy lábra lett volna indokolt. Vagy a beteg valóban használt korábban valamilyen gyógyeszközt, s azt mindenféle kontroll és vizsgálat nélkül ismét felírták neki, bár az eszközt volt, hogy meg sem kapta. Az önrész befizetésétől – mely ezen ortopédiai termékek kiváltásánál kötelezően a betegeket terhelte volna –, szinte minden esetben eltekintettek a cégek. A hangsúly azon volt, hogy társadalombiztosítási azonosító jellel, vagyis TAJ számmal rendelkező emberek szerepeljenek a vényeken, függetlenül attól, hogy szükségük van-e gyógyeszközre vagy sem.

Az államtól így kicsalt összességében több-százmillió forinttal közvetve az embereket károsították meg, tekintve, hogy a gyógyításra szánt erőforrásokat csapolták meg.

A bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalási ügy nyomozásába azóta már több vármegyei rendőr-főkapitányság is bekapcsolódott. Így Baranya, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar vármegyében is létrejött egy-egy nyomozócsoport, melyek a náluk folyamatban lévő büntetőeljárásokban, gazdasági társaságonként vizsgálják a költségvetést károsító bűncselekményeket. A Nemzeti Védelmi Szolgálat továbbra is aktívan közreműködik az ügy részleteinek feltárásában - közölte weboldalán a rendőrség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói február 28-án léptek akcióba, amiben több mint hatvan rendőr vett részt, köztük a KR NNI, az NVSZ, több vármegye és a Készenléti Rendőrség munkatársai, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége is, tekintve, hogy az egyik gyanúsított lakásán engedéllyel tartott vadászfegyverek voltak.

Egyszerre egyidőben összesen 10 helyszínen hajtottak végre kutatásokat, és három férfit, valamint egy nőt fogtak el. Egy szegedi és egy nyíregyházi orvost, valamint egy budapesti cég ügyvezetőjét és alkalmazottját, akik mindketten Baranya vármegyei lakosok.

A nyomozók a gyanúsítottak valamennyi lakcímét, tartózkodási helyeit, a hozzájuk köthető rendelőket, cégtelephelyeket és fióktelepeket is átkutatták, és lefoglaltak minden olyan eszközt és dokumentumot, mely releváns az ügyben. Összesen 24 adathordozóval – köztük mobiltelefonokkal és laptopokkal –, rengeteg irattal, valamint 400 gigabájtnyi lementett adattal távoztak a helyszínekről.

Vagyonvisszaszerzés keretében az érintett cég ügyvezetőjétől lefoglaltak még egy quadot, egy gépkocsit, egy motort és egy rakodógépet is.

A gyanú szerint a gyógyászati segédeszközök gyártásával foglalkozó vállalkozás a jogosulatlanul felírt közel 3 ezer darab gyógycipő után több mint 162 millió forintot igényelt vissza a NEAK-tól. Ebből 930 cipőhöz a fiktív tartalmú vényeket a szegedi orvos írta fel, s ezzel közel 50 millió forinthoz segítette hozzá a céget.

A bizonyítékok alapján a társaság cipői sorozatgyártással és gyenge minőségben készültek. A lábbeliket kapott ügyfeleket pedig senki meg sem vizsgálta, sőt a gyógycipős vényeket felíró orvossal soha nem is találkoztak.