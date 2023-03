Néhány hónap leforgása alatt kétszer is megtámadták Szávát, a vakvezető kutyát és látássérült gazdáját Győrben. Mindkét esetben felügyelet nélkül kóborló kutyák támadtak. Sajnos sok kutyatartó nem figyel oda kedvencére, pedig egy támadás esetén őket terheli a felelősség.

A látássérült Pálmai-Matis Mónikát és akkori vakvezető kutyáját olyan támadás érte néhány éve, hogy mindkettőjüknek orvosi ellátásra volt szüksége.

A nem megfelelően szocializált kutyák túlreagálhatják az ismeretlen környezeti ingereket, a tulajdonosokat viszont büntetőjogi felelősség terheli a támadásokért.

Száva és gazdája esete sajnos nem egyedi. Ugyan már több éve annak, hogy Pálmai-Matis Mónikát, aki szintén látássérült, valamint vakvezető kutyáját megtámadták. Egy másik kutya rontott ki a kapun és csak a lélekjelenlétükön, valamint a járókelők segítségén múlt, hogy nem lett komolyabb baj, de így is mindketten kórházba kerültek. Most Mézi nevű vakvezető kutyája kiképzésén dolgozik, hamarosan vizsgáznak is.

– Sajnos sok a felelőtlen kutyatartó. Gyakori, hogy szabadon szaladgáló kutyák jönnek oda hozzánk, követnek minket, de az sem ritka hogy pórázon lévő, de ugató vicsorgó kutyával találjuk magunkat szembe. A látássérültként sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vagyok, mint egy átlag kutyasétáltató. A közlekedés rendkívül nagy figyelmet igényel tőlem is és a vakvezetőkutyámtól is. Ha rajta van a hám, Mézi dolgozik. Kérek mindenkit, hogy ilyenkor ne teremtsenek olyan helyzetet, ami eltereli a figyelmet. Ha pórázon vezetik a kutyájukat kerüljenek ki minket, ha pedig épp szabadon van a kutyus fogják meg, ne engedjék oda, akkor se ha barátkozni akar.

Lehet másként is. Néhány hete németjuhász támadott labradorra. Pedig a két kutyafajta jól kijön egymással, ha megfelelően vannak tanítva.

Fotós: Csapó Balázs

Az eset kapcsán Smeringa Robi, a győri Wolf-K9 Kutyaiskola vezetőjét is megkérdeztük. – A szocializáció az a folyamat, ami során az élőlény megtanul egészséges mértékben reagálni a környezetére. A legtöbben azzal érvelnek egy támadást követően, hogy még sosem történt ilyen. Környezeti hatások mindig lesznek, a gazda felelőssége, hogy egyrészt ezekkel megismertesse kedvencét, másrészt a saját határozottságával és magabiztosságával, azt üzenje a kutyának, hogy biztonságban van mert ő ura a helyzetnek. Azt is fontos, tudni, hogy a kutyák nem úgy tekintenek a telekhatárokra, ahogy a földhivatalban be van jegyezve. Ha kimehetnek a kapu elé, az utcára vagy rendszeresen látogatják a kutyafuttatót, azt is a saját területének érzik és alkalom adtán védelmezhetik is.

Smeringa Robi elmondta, nem új szabályok kellenek, hanem a régieket kellene betartanunk. Ha szökik a kutyánk építsünk magasabb biztosabb kerítést. Emellett akkor is érdemes megismerni a kutyák viselkedését és reakcióit, ha mi magunk nem tartunk házi kedvencet, így ha kóbor állattal találkozunk jobban tudunk reagálni. – A legfontosabb, hogy egy magányos kutya nem támad, nagyobb 3-4 fős csoportra. Lehet, hogy ugar, de ezt a határt nem lépi át. Ha az utcán leengedett farokkal, szimatolva kóborló egyed jön velünk szembe, kicsi az esély, hogy megtámad minket. Viszont ha borzolja martájékon a szőrt, morog és a farkát a háta felé kunkorítja, kerüljük a szemontóaktust és próbáljunk a normál tempónkat tartva elkerülni az állatot. A túl gyors és a túl lassú mozgás se jó, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy minden kutya máshogy reagál, így nincs olyan módszer amivel száz százalékosan biztosra mehetünk. De ne hősködjünk.

Felvételünkön Pálmai-Matis Mónika és Mézi. Sok kutyatartó nem tudja, hogyan kezelje kedvencét, ha vakvezető kutyával találkoznak.

Fotós: Csapó Balázs

Smeringa Robi kiemelte, kutyatulajdonos bárki lehet, kutyavezetővel azonban folyamatos munka és tanulás útján válik az ember. A kutyák fajtától függetlenül akkor nyilváníthatok veszélyesnek, ha az eb más állatnak, esetleg embernek okoz sérülést. Amennyiben ez megtörtént onnantól kezdve a járási állat-egészségügyi hatóság köteles kivizsgálni az ügyet, illetve annak körülményeit. Sőt, komolyabb esetekben az eljárási folyamatba köteles belevonni az ebek viselkedésében jártas szakértőt is.