A rendőrségre március 14-én 11 órakor tett bejelentést az 56 éves rábacsanaki áldozat, hogy házának melléképületeiből, illetve a szomszédos épületből ismeretlen tettesek különböző háztartási – és kisgépekét tulajdonítottak el - írta a police.hu.

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a lopásokat 2023. január 27. és március 13. közötti időszakban több alkalommal követték el, valamint az épületekbe a zárakat megrongálva jutottak be. A betörések során 1.300.000 forint értékben fűnyíró traktorokat, mosógépet, és hűtőgépet tulajdonítottak el az ismeretlen elkövetők.

A sértett figyelmét egy ismerőse 2023. március 16-án hívta fel, mert az interneten látnak hirdetve egy ugyan olyan kistraktort, amelyet tőle loptak el.

A nyomozók kihallgatták a fűnyírót eladásra kínáló fiatalembert, aki elmondta, hogy hobbiként kisgépeket, lomtalanításból származó dolgokat szokott vásárolni, amelyeket felújít, és interneten elad. Így az interneten ismerkedett meg még 2022 őszén egy 20 és egy 25 éves rábacsanaki fiatallal is. Először januárjában egy aggregátort, és egy szivattyút vett a rábacsanakiaktól, majd az egyik fűnyírótraktor is tulajdonába került. Elmondta azt is, hogy a többi lopásból származó tárgyat is felkínálta neki a két férfi.

A Csornai Rendőrkapitányság 2023. március 16-án több helyszínen tartott kutatást, ahol további bizonyítékokat találtak és foglaltak le a nyomozók. Az ügyben a 20 és a 25 éves rábacsanaki fiatalembert az egyenruhások fogták el, majd a rendőrkapitányságra történő előállítást követően az intézkedők lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.