A vádirati tényállás szerint a 16 éves fiú egy soproni gyermekotthon lakója. 2022 októberében a nevelőnője épp a zsebpénzt osztotta, és mivel a terhelt az előző hónap egy részét „szökésben” töltötte, erre az időre nem járt neki zsebpénz.

A fiú ezen felháborodott, a nevelőt hibáztatta, és a teljes összeget követelte. Ennek során szidalmazta a nevelőnőt, meg is fenyegette, valamint az íróasztalon lévő dolgokat lesöpörte, és egy iskolatáskát is a nevelőhöz vágott.

A terheltet egy, a szobába belépő fiatal fogta le, de a terhelt még ekkor is leköpte a nevelőt. A vádlott ezután az udvarra ment, ahova sértett is követte és megpróbálta elmagyarázni a vádlottnak, hogy miért kapott kevesebb pénzt. A vádlott azonban nem nyugodott meg, tovább szidta a nevelőt és egy alkalommal, két kézzel meg is lökte a sértettet.

"Az ügyészség a fiatalkorú elkövető ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Soproni Járásbíróság fogja meghozni" - közölte portálunkkal a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.