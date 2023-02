Egy családi házzal egybeépített melléképületben volt tűz Győrben, az Ipar utcában. A lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet, a munkálatok közben megbontották a tetőszerkezetet. Mivel az egységek a szomszédos udvaron álló melléképület falában is beégést tapasztaltak, ennek az épületnek is megbontják a tetőszerkezetét - közölte a katasztrófavédelem.