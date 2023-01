A hétfői tárgyaláson, az orvosszakértő elmondta, hogy a boncolásból kiderült a férfi halála és a baleset között közvetlen, kizárólagos és egyenes okozati összefüggés állapítható meg. Koponyája betörött, tüdeje és szíve is olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal szörnyethalt a becsapódáskor.

Dr. Bóka Tibor bíró adott arra magyarázatot miért került át hirtelen az ügy a Győri Járásbíróságról a Törvényszékre.

- A büntetőügy eltérő, súlyosabb minősítése okán. Mivel a tanúvallomásokból úgy tudjuk, elhangzott a baleset előtt egy olyan mondat az autóban, hogy "Meg fogtok halni!" - mondta el.

Halált okozó ittas vezetésért 2-8 évig, halált okozó közúti veszélyeztetésért 5-10, míg emberölésért 10-20 évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

A hétfői meghallgatáson a legkönnyebben sérült nő elmondta, hogy épp Győrből, egy buliból tartottak haza felé részegen, bár ő úgy tudja a sofőr nem ivott, maximum kábítószert fogyasztott, hiszen rendszeres fogyasztó volt.

- Többször szóltam Leventének, hogy lassabban menjen, mert félek, de hiába. Akkor kaptam sokkot igazán, amikor a menetiránnyal szembe kezdett hajtani. Egy járdaszigetet is az ellenkező sávba került ki, közben pedig szemből jött egy kisbusz - fogalmazott a sértett, aki már nem haragszik a karambolozó sofőrre. A nő azt is elmondta, hogy a vádlott és az anyósülésen utazó férfi csak röhögött rajta és a mellette, hátul utazó barátnőjén és férjén.

- Eltorzult az arcuk, a szemük vörös volt és azt mondták: Most meg fogtok dögleni! - idézte fel a tragikus hajnal képeit a nő, aki ezután már a kórházban tért magához. Férje a saját lábán szállt ki az autóból, de a szakvélemény szerint súlyos sérülései voltak: állcsontja, és állkapocscsontja is eltörött, vállai is sérültek. A legsúlyosabb állapotban a másik nő volt, akinek sorozatos bordatörése, súlyos fejsérülései voltak. Eltört a lapockája, a keresztcsontja, combcsontja és a szeméremcsontja is. Lég- és vérmell alakult ki nála, súlyosan sérült a petefészke, veséje, mája és lépe is, utóbbit el is távolították.