Legutóbb haláleset miatt szakadt félbe a tárgyalás. Decemberben ott hagytuk abba, hogy a fizikus szerint É. Imre kézfején gyúelegyet találtak, ami tűzfegyverből származik. Kedden ismertette a szakértő a másik véleményt is, amiből kiderült, hogy a vádlott két nadrágján és kabátjának ujján is ilyen lőpormaradványt találtak.

A vádlott több kérdést is feltett a fizikus szakértőnek azzal kapcsolatban, hogyan csomagolták és vizsgálták a ruháit? Rákérdezett arra is, hogyan találhattak a kezén gyúelegyet ha többször is kezet mosott, valamint másfél órás forró kád fürdőt vett. Érdekelte az is, hogy ha 90 fokon másfél óráig mossák a ruhát, akkor is maradhat-e rajta lőpor? A szakértő szerint ezek olyan mikro-szemcsék, amik ezek ellenére is ott maradhatnak a barázdákban, így ki lehet őket mutatni.