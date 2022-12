Az elmúlt napokban több vad által okozott baleset is történt az utakon - tájékoztat a Soproni Rendőrkapitányság. A környék településeinek környezetében szinte mindenütt lehet számítani vadak mozgására, ezért mindig körültekintően közlekedjünk. A rendőrök felhívják a figyelmet arra, hogy sebességünket úgy válasszuk meg, hogy a fényszóró által bevilágított utat teljesen átlássuk. Érdemes behúzódnunk az út középvonala felé, mivel a szélén nehezebb időben észrevenni és elkerülni a felbukkanó állatokat. A legkisebb mozgás észlelése, vagy a fényszóróban felcsillanó szempár esetén azonnal lassítsunk, fékezzünk. Ha már elkerülhetetlen az ütközés erősen fékezzünk és tartsuk a gépjárművet egyenesen, ne rántsuk el a kormányt, mert egy borulás, vagy egy frontális ütközés sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint a vad elütése. Annak érdekében, hogy a többi járművezető figyelmét is felhívjuk az út melletti veszélyre kapcsoljuk be a vészvillogót, amíg azt a biztonságunk megkívánja.

A vadak mozgása jellemzően a szürkület beálltával fokozódik, ezért lehetőség szerint a világos órákra tervezzük hosszabb útjainkat, valamint érdemes a gépkocsira vadriasztót, vadsípot felszerelni.

Amennyiben megtörténik a baj, fontos hogy ne essünk pánikba. Kapcsoljuk be a vészvillogót, hívjuk a 112-es segélyhívó számot és vegyük fel a láthatósági mellényt mielőtt kiszállunk a kocsiból. Várjuk meg a helyszínen a kiérkező rendőröket, akik értesítik a vadásztársaságot. Az elütött vad elszállításáról a vadásztársaság díjmentesen gondoskodik.