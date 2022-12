A Soproni Rendőrkapitányság elmúlt hétvégi ellenőrzései azt mutatják, hogy még mindig sokan megszegik a szabályt, sok az ittas vezető. A közúti ellenőrzések során 835 alkalommal fújatták meg a szondát a sofőrökkel, amely kilenc esetben mutatott pozitív értéket. Ezek közül hét esetben a vezetői engedély bevonása mellett büntetőeljárás megindításával, míg két alkalommal közigazgatási bírság kiszabásával szembesültek a szabályszegők.

A Soproni Rendőrkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy már csekély mennyiségű alkohol fogyasztása is negatívan befolyásolja a biztonságos vezetést! Aki alkoholos állapotban vezet, nemcsak önmagát, hanem a közlekedés más résztvevőit is súlyosan veszélyezteti. Sokszor előfordul, hogy nem az ittas okozó, hanem a vétlen fél szenvedi el a súlyosabb sérülést. Az ellenőrzéseket a rendőrkapitányság illetékességi területén továbbra is folytatják.

