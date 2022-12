A vádirati tényállás szerint az elkövetéskor 36 éves férfit nem tartották nyilván egyéni vállalkozóként, és nem volt munkavállalója vagy képviselője sem építési vállalkozásnak. A férfi ennek ellenére 2020. február-július között tíz sértettel kötött megállapodást könnyűszerkezetes házak kivitelezésére egyéni vállalkozóként, illetve egy építési kft. képviselőjeként.

A házak kivitelezésére különböző összegű előlegeket vett át a sértettektől. A vádlott az elején még elkezdte a munkát, azonban már nem fejezte be, később pedig már meg se kezdte a kivitelezést.

Előfordult olyan is, hogy a vádlott a neki beépítésre átadott konyhabútort nem építette be és vissza sem adta a sértettnek.

A vádlott minden esetben hitegette a sértetteket egy ideig, majd elérhetetlenné vált.

A férfi ellen több rendbeli minősített csalás és sikkasztás miatt emelt vádat az ügyészség, a halmazati szabályok alapján vele szemben hét és fél év szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni - tudatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.