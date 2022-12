Szerdán a Győri Törvényszéken tárgyalták a nyolc éve történt darnózseli emberölési ügy folytatását. Az elítélt N. János testvére, Csilla az eljárásban tanúként végig hazudott arról, hogy bűncselekmény időpontjában együtt voltak. Hamis tanúzásért kellett a bíróság előtt felelnie. A másodfokú határozathirdetésre, nem jött el, védője, dr. Kormos László képviselte. Kovács Szilárd, az elhunyt Judit testvére, mint mindig, most is jelen volt a teremben.

A mai tárgyaláson a vádlott ügyvédje azzal érvelt, hogy a hírközlési szakértői vélemény sem mondja ki biztosan, hogy N. János és testvére F. Csilla a bűncselekménykor nem egy helyen tartózkodott. Az ügyész szerint a nő több ellentmondásos vallomást is tett és minden bizonyítékot figyelembe véve aktív, tudatos hazugságról van szó. Alibit akart igazolni fivérének.

Ha igazat mondott volna, akkor sem vádolta volna meg gyilkossággal a testvérét, ezért ez egy értelmetlen hazugság volt

- fogalmazott dr. Szabó Helga ügyész.

Dr. Jungi Eszter bíró arra is kitért, hogy a vádlott élhetett volna mentességi jogával, megtagadhatta volna a vallomástételt, ehelyett többször hazugságokba keveredett. Kitért arra is, hogy az emberölés bűntette miatti büntetőeljárás során eljáró bíróságok mindegyike megállapította – még a Tatabányai Törvényszék is, ahol végül felmentették N. Jánost –, hogy valótlan a férfi és nővére azon egybehangzó állítása, miszerint Judit megölése idején a nő otthonában tartózkodtak.

Az elsőfokú ítéletet részben helybenhagyták, a minősítést azonban megváltoztatták. N. János tette életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ezért nem az 1-5 évig, hanem 2-8 évig terjedő szabadságvesztés az irányadó a bíróság szerint. Mivel súlyosítási tilalom van az ügyben, az 1-5 évig terjedőt alkalmazhatják, így minősítés ugyan súlyosabb a mértéken nem változtat.