Az ötéves Mira édesanyja különleges meglepetést szeretett volna szerezni születésnapos gyermekének, ezért a közelmúltban kéréssel fordult a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság felé.

Elmondta, hogy kislánya rajong a rendőrautókért, ezért boldog lenne, ha a jeles napon az egyenruhások köszöntenék fel. A rendőrök örömmel tettek eleget a felkérésnek.

Forrás: police.hu

Kertész-Tóth Enikő rendőr törzsőrmester és Rosta Roland rendőr őrnagy ajándékokkal várta a kislányt ebéd után, az óvoda kapujában a minap, aki hatalmas mosollyal köszöntötte őket.

Ámulva nézte a rá várakozó rendőrségi gépjárművet, amiben még a sofőrülést is kipróbálhatta. Később a rendőrségi robot születésnapi köszöntőt is énekelt neki, és ajándékcsomagot is kapott az ünnepelt.