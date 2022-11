Az ellenőrzés kiterjedt a fémlopások megelőzésére, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elleni hatékony fellépésre, és a vasúti kocsikat károsító garázda cselekmények megelőzésére, felderítésére is. Fokozott figyelmet fordítottak a közfeladatot ellátó, illetve a hivatalos személy elleni erőszak megelőzésére, megakadályozására.

A vasúttársaság közfeladatot ellátó munkavállalói szolgálati mobiltelefonjukon minden olyan esetben rendőri segítséget kérhetnek, amikor úgy érzik, a nem együttműködő utasok miatt ők vagy a vonaton tartózkodók veszélyben lehetnek. Az incidensek elkerülésének érdekében, a korábbi önkéntes gyakorlattól eltérően, 2020. augusztus 31. óta a kijelölt vonatokon szolgálatban lévő jegyvizsgálók számára kötelező a testkamera használata az esti és éjszakai időszakban a Budapest-Tatabánya-Győr, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Székesfehérvár, a Budapest-Pusztaszabolcs, a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Göd-Vác-Szob, a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalakon.

Az országos hálózaton 169 darab testkamerát használnak jelenleg a jegyvizsgálók. Az eszköz bevezetésének és egyes vonalakon kötelező alkalmazásának hatása a számadatokban is tetten érhető. Míg 2019-ben 70, 2020-ban 65, 2021-ben pedig 59 esetben ért támadás jegyvizsgálót szolgálatteljesítés közben. Az idei év első tíz hónapjában 48 hasonló esetet regisztráltunk a járványhelyzet után ismét növekvő utasforgalom mellett.

Többnyire verbális inzultus éri a jegyvizsgálókat a vonatokon, ám sajnos fizikai bántalmazásra is van példa. A vasúttársaság megengedhetetlennek tartja és mélységesen elítéli a munkájukat végző vasutasokkal szembeni erőszakos fellépést, testi épségük veszélyeztetését. A MÁV-START mindent megtesz munkavállalói védelme érdekében, jogi és lelki segítséget nyújt a bántalmazott kollégák számára. Kiemelten kezeli a jegyvizsgálók biztonságát is, minden esetben feljelentést tesz az elkövetőkkel szemben. Ha az utasok hívják a rendőrséget, fontos, hogy jelezzék ezt a jegyvizsgálónak. A szemtanúk sokat segíthetnek az esemény körülményeinek tisztázásában, így aki teheti, maradjon a helyszínen a rendőrség kiérkezéséig.

2022-ben a MÁV kommunikációs fókuszában a vasútbiztonság áll. Idén eddig 82 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben már 31-en meghaltak, többen, mint tavaly egész évben.

A vasúti átjárós balesetek 2022-ben tapasztalható drasztikus emelkedése miatt a MÁV országos közlekedésbiztonsági kampányt indított, elsősorban a figyelemfelkeltés és a közlekedési morál javítása érdekében. A kampány során szerte az országban, de kiemelten a vasúti átjárók közelében találkozhatnak a közlekedők figyelemfelkeltő plakátokkal, valamint online felületeken is megjelennek vasútbiztonsági témájú üzenetek, filmek. A nyári időszakban Balaton-menti vasúti átjárók közelében, ősszel pedig családi rendezvényeken tartott a vasúttársaság edukatív jellegű, balesetmegelőzési-célú kitelepüléseket. A www.mav.hu/erjhaza aloldalon az elrettentő baleseti helyszíni fotók mellett magyarázó- és alap vasútbiztonsági információkat, és a témában készült saját videókat is elhelyezünk. Az oldalon elhelyezett számláló folyamatosan aktuálisan mutatja az idei vasúti átjárós balesetek és a halálos áldozatok számát.

A MÁV kommunikációs eszközökkel is harcba száll a vasúti átjárós balesetek számának csökkentése érdekében, azonban fontos kiemelni, hogy a vasúttársaság balesetmegelőzési megjelenései és edukatív programjai távolabb mutatnak a kommunikációs kampányokon. A pályavasúti területi igazgatóságok a területi vasútbiztonsági és egyéb szakmai szervezetekkel, a rendőrséggel és külső partnerekkel együttműködve folyamatosan szerveznek megjelenéseket, és tartanak iskoláknak is vasútbiztonsági témájú programokat, ahol évente többszáz diákot és felnőttet oktatnak a szabálykövető közlekedésre. A vasúttársaság több mint tíz éve együttműködik a rendőrséggel, és 2018 óta folyamatosan, éves szinten 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével. Folyamatos a MÁV részvétele a rendőrség által szervezett RAILPOL (Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete) valamint ILCAD (Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap) ellenőrzési akciókban is.