Az elsőrendű vádlott, H. Kornélia pultosként dolgozott a nagylóki Görbe kocsmában, aminek a másod, harmad és negyedrendű vádlottak a sértettel együtt rendszeres vendégei voltak. A vádirat szerint a társaság 2019 nyarától az ittas sértettet több alkalommal megszégyenítette, megalázta, erről a pultosnő fénykép- és videófelvételeket készített, amit ismerőseinek is elküldött. 2019. november 28-án mindannyian a kocsmában tartózkodtak, mikor megjelent a már ittas Zsolt. A pultostól vásárolt alkohollal a másodrendű és negyedrendű vádlott tovább itatták a sértettet, aki később a kocsma teraszán egy széken ülve elaludt. Ekkor néhányan a sértett hátára egy széket tettek, majd a férfi végtagjaival együtt szigetelőszalaggal áttekerték, a másik székhez rögzítve. A Győri Ítélőtáblán megjelent vádlottak közül, a harmadik kivételével, fotókat és videófelvételeket készítettek a részeg és magatehetetlen Zsoltról, körbeküldték ismerőseiknek. Végül a férfit magára hagyva távoztak a kocsmából, gondolták jó tréfát űztek. Azonban a 43 éves székhez kötözött édesapa az éjszaka folyamán magához tért, de nem tudott kiszabadulni, felborult, beverte a fejét és hajnalra meghalt a kocsma teraszán.

A pultosként dolgozó nő azzal védekezett az utolsó szó jogán, hogy nem vett részt a kötözésben. Ugyan látta, hogy mit tesznek Zsolttal és magára hagyta a férfit, emiatt bűnösnek érzi magát, de nem emberölésben, hanem segítségnyújtás elkerülésében. -Felzaklat és nagyon megvisel Zsolt halála. Meggondolatlan és felelőtlen voltam. Nem merült fel bennem, hogy emiatt meghallhat - mondta Kornélia a tárgyaláson, akinek megtalálták a DNS-ét a ragasztószalagon. Védője szerint, amiatt kerülhetett rá, mert a nő naponta pakolgatta a székeket és a korábban ott lévő DNS mintája ráragadhatott a szalagra. - Ezt a nyomozóhatóság sem zárta ki, hiszen a szék tipikus megfogási részén rögzítette a nyomot -fogalmazott az ügyvéd. A fiatal nő édesapja és testvére is eljött a tárgyalásra.

A másodrendű vádlott, László az utolsó szó jogán elmondta, hogy butaságot tett és hibázott. Azonban tagadja, hogy lekötözte volna Zsoltot. Még annak ellenére is, hogy megtalálták az ujjlenyomatát a szikszalagokon és a tanúk is úgy látták ő kötözte le az ittas férfit, valamint vásárolta a három tekercs szalagot a pultostól. - Soha nem öltem embert, ez lehetetlen is lenne. Nem vagyok erőszakos, még verekedni se verekedtem. Én is áldozata vagyok a bűncselekménynek -fejtette ki László.

A harmadrendű vádlott, a helyi önkormányzat képviselője és Zsolt főnöke is volt. Mint mondta, jól ismerte a férfit, többször kisegítette és semmi oka nem lett volna bántania. - Nem követtem el bűncselekmény. Felháborító, hogy egy társaságként említenek a többi vádlottal, amikor soha nem jártunk össze és még barátok sem voltunk. Tíz percre mentem be a kocsmába, amikor kijöttem láttam hogy elkezdik megkötözni Zsoltot. Még oda is szóltam, hogy hülyék vagyok, amiért ezt csináljátok - tudtuk meg. A harmadrendű, László vádlott tiszta DNS-ét is, kevert mintaként megtalálták a kötözőszalagon, amit a védő szerint azért lehet, mert napi kapcsolatban volt a férfi a sértettel, aki ritkán cserélte ruháit. - Tíz percre bementem a kocsmába és ez elvette az egész életemet. Volt még két idegen, tiszta DNS-e azon a szalagon, azokat mégsem keresték meg soha, nincsenek itt a vádlottak padján - hangoztatta a harmadrendű László. Megtudtuk, hogy az ügy óta börtönben van, felesége májusban elvált tőle, így gyerekeivel is csak telefonon tudja tartani a kapcsolatot. Lászlót a tárgyaláson szülei támogatták.

A negyedrendű vádlottat, Nándort bűnsegédlettel vádolták. Ugyan a kötözésben nem vett részt, de utána jó viccnek tartotta a dolgot és videózta, fotózta a sértettet, majd a felvételeket továbbküldte. -Megbántam, hogy nem segítettem. Hívhattam volna mentőt, vagy leszedhettem volna róla a szalagokat. De bíztam benne, hogy nem esik bántódása - fogalmazott Nándor.

A Győri Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a negyed rendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést 9 évre enyhítette, míg ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Így az elsőrendű Kornéliát 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre, a másodrendű Lászlót 15 év 6 hónap fegyházbüntetésre, a harmadrendű Lászlót 14 év fegyházbüntetésre ítélte a Győri Ítélőtábla. Legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra.

A felülbírálat során az elsőfokú ítélet tényállása felülmérlegelésének már nem volt helye. Az ítélőtábla egyetértett azzal, hogy a sértett halálát eshetőleges szándékkal a vádlottak okozták, akik hagyták, hogy az általuk leitatott, lekötözött, így önmagától mozgásképtelen sértett a novemberi 5-6 °C-os éjszakában kihűljön. Ez a cselekmény amiatt minősült különös kegyetlenséggel elkövetettnek, mert a sértett emberi méltósága súlyos megalázásával is járt.