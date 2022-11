Először nem reagált a férj

A vádlott tárgyaláson tett vallomása szerint január 5-én napközben volt férjével megbeszélték, hogy este beviszi neki Győrbe a leveleket. A férfi azonban később már nem reagált a hívásokra, üzenetekre. - Bepakoltam szendvicset, üdítőt és ruhát is másnapra. Gondoltam Győrből megyek másnap dolgozni. Nem direkt tettem bele a szikét a táskámba, már benne volt. Még 2021 novemberében vettük a fiammal az akkor kezdődő felújítások miatt és magamnál hordtam, mert néha jól jött a laborasszisztensi munkám közben - fejtette ki a nő, aki este bebuszozott és furcsa lett neki, hogy volt férje nem reagál, s először az ajtót sem akarja kinyitni többszöri kopogásra.

"Elborult az agyam"

A szerdai tárgyaláson azt mondta, hogy az erősebb dörömbölésre Tamás kabátban kijött a ház elé, de nem engedte be. Vitatkozni kezdtek, amiatt, hogy nincs egyedül a lakásban. A volt feleség a zsebében tartott gázsprét elővette, de azt volt férje kicsavarta kezéből. A nő szerint a dulakodás közben leesett a hátizsákja és kiborult. Akkor pillantotta meg a tapétavágót és vette magához. A lakásba érve meglátott egy nőt az ágyon térdelve és dühében össze-vissza kaszabolni kezdett. - Elborult az agyam - hajtogatta többször a vádlott. A szobában tartózkodó nő elmenekült, míg Tamást továbbvagdosta a vádlott.

- Amikor ráeszméltem, hogy megvágtam az arcát és nagyon vérzik, törölközőért siettem, amivel nyomókötést alkalmaztam. Annyira véres volt a kezem, hogy nem tudtam hirtelen mentőt hívni, ezért Tamás hívott - mondta el az asszony szerdán.

Pillanatkép a győri tárgyalásról. Fotó: Rákóczy Ádám

Vallomások

A bíró ismertette a vádlott korábbi két vallomását is, amit még a rendőröknek tett a történtek utáni nap. Először azt mondta, hogy bement a lakásba, meglátta a nőt és a mikróról felkapta a sniccert, amivel kaszabolni kezdett. Utána lökte ki férje a lakásból és akkor borult ki a táskája.

A második vallomását úgy kezdte a kapitányságon, hogy ezúttal mindent őszintén elmond. Abból az derül, ki hogy amikor a férje kinyitotta az ajtót, megpillantotta az ágyon a nőt és emiatt kérte számon volt férjét. "Eddig csak azt hittem beszélgetnek, de nem fekszenek össze" "Bementem, kérdezte a nő, hogy Tamás mit keres itt a volt feleséged?" - idézte a korábbi vallomást a bíró.

Sokkos állapot

- Megbántam, nem akartam senkit bántani. Békülni mentem, nem kaszabolni. Sokkos állapotban voltam - fogalmazott a nő.

Az ügyésznői kérdésekre adott válaszokból az is kiderült, hogy a vádlott szerint egykori férje agresszív volt, ha ivott. Trágár szavakat használt, szidta a nőt és édesapját és olykor a gyerekeket is. Többször bántalmazta is feleségét, legtöbbször ököllel vagy tenyérrel a fejére mért ütéseket. Ezt a problémát igyekeztek családon belül a gyerekekkel együtt megoldani. Ritkán, de volt arra is példa, hogy a gyerekeknek kellett beavatkoznia. Az egyik ilyen alkalomkor az utcára futottak és a szomszéd kihívta a rendőröket. Az asszony feljelentést sosem tett, mint mondta, inkább a lelke sérült, ami miatt alkalmanként pszichológushoz fordult.

Ügyészség álláspontja

A vallomásokban feltűnt ellentmondásokat próbálta az ügyvéd is kisimítani. A vádlott nő elmondta, hogy gyermekei többször említették, hogy apjuknak lehet valakije. Hozzátette, hogy megvágott nőt korábban már látta, olyan társaság tagja, akikkel Tamás többször beszélgetett, italozott, de inkább baráti volt a viszonyuk.

Az ügyészség álláspontja szerint, a volt feleség a gázsprét és a szikét magához véve indult egykori férje után és elhatározta, hogyha rajta kapja egy másik nővel, akkor megöli. Ha ez bebizonyosodik, akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. A tárgyalás tanúk meghallgatásával folytatódik februárban.