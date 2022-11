Mehringer Szabolcs elmondta: civilként csatlakozott a keresőkhöz és ő maga is családapa. Nekem is van egy hatéves kislányom, így azonnal átéreztem, hogy mekkora fájdalom lehet a szülőkben - kezdte a Borsnak Szabolcs, majd arra is kitért: egy percig sem hezitált, hogy a keresők segítségére induljon, ráadásul ő sokkal nagyobb területet be tud látni a magasból.

- Nem is mentem fel túl magasra menni, csak olyan 100 méterre. Hála Istennek feloszlott a köd, és tökéletesen láttam mindent, a rózsaszín kis ruháját pedig gyorsan ki tudtam szúrni - részletezte Szabolcs, aki nagyon megörült, mikor meglátta a kislányt.

Zora a körülményekhez képest jól volt, csak nagyon fázott, így annyit kért egyből az őt megtaláló Szabolcstól, hogy öltöztesse fel. - Zorának, hála Istennek, nagyon jó kedve volt, mosolygott, amikor rátaláltam. Nem tudta, hogy ilyen sokan keresik - zárta szavait a nap hőse.