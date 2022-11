A Soproni Járási Ügyészség indítványa szerint az állandó tartózkodási hellyel és munkahellyel nem rendelkező férfi és barátnője november 18-án Ausztriába kirándultak, ott italoztak is. A visszafelé, Sopronba tartó vonaton a férfi verni kezdte a barátnőjét azért, hogy a nő szerezzen pénzt. Azzal is megfenyegette, hogy ha nem szerez pénzt, agyonveri őt is és a családját is.

Sopronba érve a férfi ököllel tovább ütötte a barátnőjét, akinek ekkor már a szája is vérezni kezdett.

Egy járókelő látta meg őket, és hívta a rendőrséget, a férfi még ekkor is megütötte a barátnőjét, és annak az arcát is megvágta egy tapétavágó késsel.

Ezután még ököllel többször arcon ütötte a nőt, aki végül bemenekült egy üzletbe és ott kért segítséget. A férfi ekkor még egy darabig kiabált az utcán, majd elmenekült a rendőrök elől.

A férfi másnap a soproni piacon felkapott egy pénzkazettát és azzal megpróbált elfutni, de nem sikerült neki, mert útját állták a piacozók. A 169 065 forintos lopási kár ezzel megtérült.

A vádlott a cselekmények elkövetését elismerte.

Az ügyészség a súlyos testi sértés bűntette és lopás vétsége miatt folyamatban lévő bűnügyben a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás megnehezítésének lehetősége és a bűnismétlés eshetősége miatt kezdeményezte a letartóztatás elrendelését.

A bíróság az ügyészség indítványával egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását egy hónapra.