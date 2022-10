A tényállás szerint 2008 nyarán egy medgyesegyházi férfitól kapott tippet a vádlott és testvére, hogy egy kft.-nél, egy Damjanich utcai irodában rendszeresen több millió forint készpénzt tartanak, amit meg lehetne szerezni, az illető meg is mutatta a helyszínt - idézi fel a BEOL.

A vádlott és ismeretlen társa 2008. augusztus 15-én meg is jelent az irodában: álbajuszt, parókát, rendőrségi gyakorló ruhára hasonlító sötét ruhát, baseball sapkát és fehér gumikesztyűt viseltek. Az irodában lévő nőnek a vádlott társa, miközben egy fegyvernek látszó tárgy volt nála, mondta, hogy „Ez rablás!”, és követelte a pénzt.

A nő jelezte, hogy egy másik helyiségben, a páncélszekrényben van, erre a társ maga előtt tolva átlökdöste a másik szobába. A nő kinyitotta a széfet, ahonnan a vádlott csaknem 570 ezer forintot pakolt a nála lévő táskába, majd megkötözte a nő kezeit – sőt a száját is beragasztotta, de aztán levette a szalagot. Végül bekísérték a mosdóba, rácsukták az ajtót, és az elé betoltak egy gáztűzhelyet, hogy ne jöhessen ki. A vádlott és ismeretlen társa ezt követően autóval elhajtottak a helyszínről.

A rablás után a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki a tippet adó férfit, valamint a vádlott testvérét is, azonban velük szemben az eljárást később megszüntették. Kérdés volt az is most, az eset után 14 évvel, hogy a bűncselekmény elévült-e, ugyanis 2009-ben az eljárást felfüggesztették. A Battonyai Járásbíróság szerint viszont a rögzített anyagmaradványok, a DNS-minták alapján voltak a hatóság részéről megkeresések a későbbi években is, ezek pedig olyan eljárási cselekményeknek minősülnek, amelyek megszakították az elévülést.

A technika fejlődése tette lehetővé, hogy ennyi idő után kézre kerítsék az elkövetőt, akit egy ragasztószalagra tapadt gumikesztyűdarab buktathatott le, ebből nyerhettek ugyanis DNS-mintát és jutottak el a vádlottig. Érdekesség az ügyben, hogy a most 46 éves győrújbaráti férfi 2000-től 2009-ig szüleinél feketén többek között ragasztószalaggal és gumikesztyűkkel üzletelt. A vádlott egyébként tagadta, hogy ő követte volna el a bűncselekményt, és vallomásában úgy fogalmazott, hogy tavaly év végén sógorától tudta meg: néhai apósa – aki kétes hírű volt a településen – egy budapesti férfival követte el a rablást - írja a portál.

A Battonyai Járásbíróság szerint viszont kétséget kizáró módon bizonyított, hogy a vádlott volt az egyik tettes, ezt támasztották alá az elfogadott és értékelt tanúvallomások, a rendőri jelentés, a szakértői vélemények. A tanúvallomások során elhangzott, hogy a rablók magasak és sportos testalkatúak voltak, és hogy minden bizonnyal rendelkeztek helyismerettel.

A Battonyai Járásbíróságon a vádlottat rablás miatt három év végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, illetve száz napi tételnek megfelelő, azaz összesen 2 millió forintos pénzbüntetést is kiszabtak rá. Emellett a zsákmányolt 564 ezer forint erejéig vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben. Emellett a vádlottnak tetemes, közel 5,7 millió forintnyi bűnügyi költséget is meg kell fizetnie. A szerdán nem jogerősen elítélt vádlottat 2020 őszén, két éve fogták el a rendőrök. Letartóztatásba került, majd 2021 tavaszától nyaráig bűnügyi felügyelet alatt állt, azóta viszont szabadlábon van.