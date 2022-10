Az idős hölgy fia tett október 7-én a kora délutáni órákban bejelentést a Soproni Rendőrkapitányságon, mely szerint édesanyja ismeretlen helyen tartózkodik. A Soproni Rendőrkapitányság járőrei azonnal elkezdték a keresését, majd miután ez nem vezetett eredményre október 8-án a Mosonmagyaróvári, Csornai, Kapuvári Rendőrkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Osztály állományával kibővítve, valamint a Soproni Polgárőr Egyesület, a Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Fertőendréd lakosságának a közreműködésével folytatták. A kutatásban egy drónt és egy gyrocoptert is bevontak. Az eltűnt hölgyet végül fia, Fertőendréd község külterületén a szántóföld és kukoricás találkozásánál október 8-án 15 óra 55 perckor megtalálta. A legyengült édesanyát a mentőszolgálat a Soproni Erzsébet kórházba szállította.

Ez az eset szerencsésen végződött, de sajnos sokkal rosszabb kimenetele is lehetett volna. A rendőrségre több hasonló bejelentés is érkezik, és ezek mindig kétségbeesést okoznak a családnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minimálisra csökkentsük annak az esélyét, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló előforduljon a családunkban, ezért érdemes pár alapvető óvintézkedést megtennünk

– mondta el Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója.

Amennyiben még nincs, vegyünk szépkorú hozzátartozóinknak egy egyszerű, könnyen használható mobiltelefont. Tanítsuk meg a használatára, programozzunk be a legközelebbi családtagok számait, amiket kis képes ikonnal is elmenthetünk. Adjunk meg egy úgynevezett "ICE" – In Case of Emergency - számot, ami vészhelyzet esetén hívható. Kérjük meg őket, hogy a telefont mindig vigyék magukkal, még akkor is ha csak rövid időre mennek el otthonról, és akkor is ha nem tudják használni. Érdemes valamilyen készülékkereső alkalmazást is rátelepíteni, amivel a mobiltelefon helyzetét lehet könnyen megállapítani. Az is fontos, hogy egyeztessük velük a napi programjukat, hogy tudjuk hova mennek, mikor jönnek. Ellenőrizzük őket napi rendszereséggel. Lehetőség szerint ne engedjük el őket egyedül se az orvoshoz, se hivatalokba ügyeket intézni – osztotta meg tanácsait a szakember.