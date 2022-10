Nagyon fontos szabály, hogy a gépjárművet minden esetben zárjuk be, az ablakokat húzzuk teljesen fel, még akkor is ha csak pár percre parkolunk le. Látható helyen soha ne hagyjuk az értékeinket az autóban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen felelőtlen magtartással könnyen bűncselekmény áldozatává válhatunk. Lopás bárhol előfordulhat, akár forgalmas területen, akár egy kiüresedett utcán is. A legjobb, ha mindig magunkkal visszük az értéktárgyainkat is. Sokszor az alkalom szüli a tolvajt, ne adjunk rá lehetőséget