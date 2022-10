Körülbelül hét évvel ezelőtt kértük fel először, az immár hagyománnyá vált, „rendőr sétára” a városi kapitányságot. Ez az első séta nagyon jól sikerült, már csak azért is, mert ennek kapcsán derült ki, hogy akkoriban nem volt kijelölt gyalogátkelőhely Bánfalván az ovi környékén (azóta már kettő is van). Körzetes óvoda vagyunk, ezért az idejárók többsége itt is lakik a közelben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tudják, hogy a biztonságos közlekedésük érdekében leginkább mire kell odafigyelniük a környéken – mondta el dr. Horváth Ivánné a Bánfalvi Óvoda vezetője.

Nagyon szívesen jöttünk az óvodásokhoz, akik nagyon ügyesen válaszoltak kolléganőm Szabó Noémi közlekedéssel kapcsolatos kérdéseire. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy a gyerekeket ne csak elméletben, hanem közvetlen élményeken keresztül, a gyakorlatban is megismertessük azokkal az alapvető KRESZ és közlekedésbiztonsági szabályokkal, amiket már nekik is szükséges ismernünk saját biztonságuk érdekében – mondta el Farkas Péter rendőr őrnagy.