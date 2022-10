Az elmúlt időszakban a Soproni Rendőrkapitányságon több esetben is indítottak büntetőeljárást, mert a hétvégi házban hagyott szerszámokat, kisgépeket valaki ellopta. A kiskertek sokszor kívül esnek a forgalmas utakon, ezért könnyebb célpontot jelentenek a bűnözőknek.

Ahogy hűvösödik az idő, rövidülnek a nappalok, egyre kevesebbszer látogatunk ki a hétvégi telkeinkre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a lehető legkörültekintőbben zárjuk be a kertet, kisházat és helyezzük biztonságba az ott tarolt értékesebb tárgyainkat is. Érdemes a kisház ajtaját megerősíteni, a vasalatokat, zárakat felújítani, szükség esetén kicserélni. Jó, ha az ajtót több, lehetőség szerint biztonsági zárral is védik. Az ablakokat belülről retesszel, kívülről pedig redőnnyel, illetve zárható zsalugáterrel is érdemes megerősíteni. A kertkaput is zárják be, valamint a kertet körbevevő kerítést is ellenőrizzék le, hogy nincsen rajta sérülés, behatolásra alkalmas hely. Az értékes szerszámokat, kisgépeket pedig érdemes hazavinni – tanácsolta Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy a Soproni rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója.

Mindenkinek joga van saját értéktárgyait megvédeni, de fontos, hogy a megelőző jogos védelem szabályai szerint kell eljárnunk. Ez azt jelenti, hogy az eszköz, amit a vagyonvédelemhez használnak, semmiképpen sem lehet alkalmas az élet kioltására. Hasznos lehet egy házőrző kutya, illetve egy külső kamera is. Beszéljék meg kertszomszédaikkal, hogy szemmel tartják egymás telkeit, adják meg egymásnak elérhetőségeiket. Gyanús személy észlelése esetén figyeljék meg mozgását, járművét, szükség esetén hívják a 112-es segélyhívószámot – folytatta az őrnagy.