Lakott területen belül városi forgalomnál lendületesen haladnak a motorosok, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Fürgébben előznek, váltanak sávot. Lakott területen kívül a fő baleseti ok a gyorshajtás és a szabálytalan előzés. Megyénkben a legtöbb baleset a főútjainkon (82-es, 84-es), lakott területen kívül következik be. Közel tíz éve tart a megyei közlekedési baleset-megelőzési bizottság vezetéstechnikai tréningeket, amelyet próbálnak a szezonkezdésre időzíteni, így segítve a közlekedők visszaszokását a motorozáshoz.

Figyelni kell az őszi időjárásra, a hulló levelek, a lehűlő, sokszor párás aszfalt tapadást csökkentő hatására, hogy ne legyen baj.

Ezeken a tréningeken motoros rendőrök oktatják az érdeklődőket, és hasznos tanáccsal látják el őket. Ezen túl baleset-megelőzési kisfilmekkel különböző oktatásokat is tartanak részükre.

Nagy szükség van erre, mert a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya szerint az év első kilenc hónapjában megyénkben 54 esetben történt személyi sérüléses és további 28 esetben anyagi káros közlekedési baleset motorkerékpár- érintettséggel. A baleseteket tovább elemezve elmondható az is, hogy a motorkerékpárok vezetőit 74 esetben okozóként vonták felelősségre, nyolc esetben pedig részes félként.

– Az elmúlt hétvégén és a hét első napjaiban számos személyi sérüléses közlekedési baleset történt megyénkben. Az adatokat elemezve látható, hogy magas számban fordult elő motorkerékpárost érintő baleset. Volt okozó, de a legtöbb esetben részesei voltak az eseménynek. Az említett balesetekből 52 történt lakott területen és 30 lakott területen kívül. A baleseti okok között szerepel a sebességtúllépés, elsőbbségi jog meg nem adása, szabálytalan előzés és irányváltoztatás szabályainak megszegése – fogalmazott lapunknak a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya.

Arra a kérdésre, hogy miként lehetne csökkenteni a motorosbalesetek számát, a közlekedésrendészeti osztály úgy válaszolt: rendszeres oktatással, önképzéssel, vezetéstechnikai oktatásokkal.

– A legfontosabb alapelv motorozás közben, hogy mindig mindenki a saját tempójában közlekedjen. Sokan túlvállalják és veszélyes szituációkba hajszolják magukat. Mindig figyeljünk a többi közlekedőre, legyünk figyelemmel a látómező holttereire. Felhívjuk a figyelmet, hogy az októberi kedvező időjárásra tekintettel a motorosok még jelentős számban vannak a közutakon, ami nem megszokott a gépkocsivezetők számára, ezért jobban kell figyelni rájuk – tették hozzá.

Az őszi időjárás körülményeire pedig nemcsak a motorosoknak kell ügyelniük, a közlekedés minden résztvevője figyeljen a lehulló levelek és a lehűlő, sokszor párás aszfalt tapadást csökkentő hatására, amelyek nagymértékben negatív irányba változtathatják meg a járművek, főként a motorkerékpárok stabilitását az úton.